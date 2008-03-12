امضای تفاهم ‌نامه اخلاقی مذاهب اسلامی آمریکا

رهبران مسلمان آمریکا در نخستین گردهمایی پیش از سخنرانی برای جمعیت 700 نفری از مسلمانان تفاهم نامه ای را به عنوان اصول اخلاقی بین مذاهب امضاء کردند.

رهبران مسلمان آمریکا پیشتر در نشستهایی که برگزار کرده بودند راهکارهایی برای کاهش تنشهای فرقه ای پیشنهاد کردند تا اطمینان حاصل کنند اقلیت مسلمان آمریکا به واسطه این تنشها تحت تأثیر قرار نمی گیرند. امضای این تفاهم نامه نخستین گامی است که مسلمانان آمریکا در راستای پرکردن شکافهای فرقه ای و مذهبی برداشته اند.

در بخشی از این تفاهم نامه آمده است: ما باید از تأثیر این فاجعه بر جوامع اسلامی جلوگیری کنیم و به عنوان نخستین گام در این راستا، اصول اخلاقی برای جوامع اسلامی را پیشنهاد می کنیم تا به یکدیگر احترام بگذارند و این احترام نه تنها در مواردی که اشتراک وجود دارد بلکه در موضوعات و مواقع عدم توافق نیز باید جاری و ساری باشد.

حجت السلام سید مصطفی قزوینی، روحانی شیعه و رئیس مرکز اسلامی آموزشی اورنج کانتی در افتتاحیه این مراسم بر اهمیت این سنت که می تواند پیام مثبتی برای جوانان آمریکا باشد تأکید کرد. دکتر ماهر حثوط، مشاور ارشد شورای امور عمومی مسلمانان آمریکا نیز نسبت به برگزاری رویدادهایی هشدار داد که به نام پیامبر برگزار می شوند اما در عمل میراث نبی اکرم(ص) را که درک دوجانبه و همزیستی است به عنوان محور کار خود مدنظر قرار نمی دهند.

مسلمانان کالیفرنیا

رهبران شیعه و سنی کالیفرنیا، آمریکا که اواخر فروردین ماه امسال تفاهم نامه اخلاقی بین مذاهب اسلامی را امضا کردند، از سایر همتایان شیعه و سنی خود خواستند این تفاهم نامه را امضا کنند.

رهبران مسلمان آمریکایی این تفاهم نامه را با هدف جلوگیری از نفوذ شکافهای فرقه ای که در نتیجه جنگ عراق میان شیعان و سنیان ایجاد شده، امضا کردند. توطئه ای که دشمنان اسلام با هدف ایجاد شکاف و تعمیق اختلافات فرقه ای میان شیعه و سنی ایجاد کرده است رهبران شیعه و سنی کالیفرنیا را به تدوین و امضای این تفاهم نامه ترغیب کرد.

مسلمانان میشیگان

رهبران مسلمان میشیگان به نشانه وحدت شیعه و سنی تفاهم نامه اخلاقی بین مذاهب آمریکا را امضا کردند.

رهبران مسلمان شیعه و سنی میشیگان روز 20 اردیبشهت ماه تفاهم نامه اخلاقی بین مذاهب شیعه و سنی را در انجمن اسلامی حکمت، مسجد شیعه در دیربورن هایت به امضا رساندند تا از اهانت به یکدیگر با کلامی که موجب انزجار می شود جلوگیری کنند.

برخی از مسلمانان اظهار داشتند که این سند غیرضروری است و تفاوت قابل توجهی میان مسلمانان آمریکایی وجود ندارد و چنین میثاقی ممکن است به بحثهای ضداسلامی دامن بزند. اما حامیان این تفاهم نامه اخلافی استدلال کردند که چنین میثاقی از وحدت مسلمانان آمریکا حمایت می کند.

ویکتور قالیب بگ رئیس شورای سازمانهای اسلامی میشیگان گفت: این میثاق در لس آنجلس، شیکاگو و بسیاری از شهرهای آمریکا امضا شده و می توان آن را سازنده توصیف کرد. ادی الوان سخنگوی بزرگترین مسجد در ایالات متحده از مرکز اسلامی آمریکا در دیربورن ضرورت همکاری میان رهبران دینی و مشاهده آن توسط عموم را مورد تأکید قرار داد.

برخی از رهبران مسلمان همچنین اظهار داشتند که این تفاهم نامه می تواند از تفرقه میان شیعه و سنی که برخی آن را به جنگ عراق نسبت می دهند نیز جلوگیری کند.

پرهیز مسلمانان از فرقه گرایی

متن تفاهم نامه مسلمانان که با رویکردی بین مذهبی و اخلاقی و اهدافی چون رفع تفرقه مذهبی و تعامل هر چه بیشتر با مسلمانان نوشته و به امضا رسیده است. مسلمانان شیعه و سنی آمریکا در تلاش هستند تا به این واسطه اختلافات جزئی را برطرف و به دور از توجه به این موارد، با در نظر گرفتن اشتراکات و زمینه های الهی موجود، همزیستی مسالمت آمیزی را در کنار یکدیگر داشته باشند .

در بخشی از متن این تفاهم نامه که تاکنون از سوی رهبران دینی ایالتهای مختلف آمریکا به امضا رسیده و همچنان در گردش است آمده: گزارش از تنشهای فرقه ای و مذهبی، به ویژه تنشهایی که نتیجه حمله آمریکا به عراق است، رهبران مسلمان آمریکایی را به این فکر انداخت تا علیه تفرقه های جامعه مسلمانان و تمام خشونتهای فرقه ای به وضوح سخن بگویند. این نوع ابراز فرقه ای ، اگر از کنترلها خارج شود، ممکن است آتش را شعله ور تر کند و شکاف جامعه را در نارضایتی تاریخی که نشانه اختلافهای الهیاتی بوده تعمیق کرده و اهمیت ارکان دین را که مسلمانان بدون توجه به مذهب برسر آن اتفاق نظر دارند به حداقل برساند.

به عنوان مسلمانان آمریکایی که برای نشان دادن ماهیت پرشأن اسلام و مسلمین در پرتو همزیستی مسالمت آمیز و احترام نسبت به همه زندگی و تلاش می کنیم، اعتقاد داریم که تفرقه چالشهای آینده را جایگزین تفاوتهای ایدئولوژیکی گذشته می کند. علاوه بر این، در به رسمیت شناختن وظیفه مسلمانان به منظور ترویج خیر و صلح، تمایل داریم هر مساعدتی که می توانیم صورت دهیم تا با افرادی که خواستار رفاه امت اسلام و متوقف کردن خشونت بی دلیل و غیر انسانی در دنیا هستند، همراه شویم .

هیچ گروه یا فردی نباید علیه مؤمنان به خدای واحد، حضرت محمد(ص) به عنوان آخرین پیامبر، حقانیت روز معاد، اعتبار قرآن و جهت مکه در نمازهای یومیه از تکفیر استفاده کند. مسلمانان باید به یکدیگر، مردم و رویدادهایی که هر گروه اسلامی آن را مقدس می دانند احترام بگذارد، حتی زمانی که درباره اهمیت چنین مردم یا وقایعی اتفاق نظر وجود ندارد. به علاوه عدم توافق تنها باید با رفتار حاکی از احترام و پرهیز از زبان فتنه انگیز و واژه های توهین آمیز همراه شود. درباره اختلافات در اقامه نماز، ما بر این توافق هستیم که به قوانین کنونی و اعتبار رهبری که آنها را در مساجد یا نهادهای دینی اجرا می کنند احترام بگذاریم.