برگزیدگان جشنواره عکس "تجلی عاشورا و فجر " معرفی می شوند

به گزارش مهر، در این جشنواره 670 قطعه عکس از 110 عکاس مازندرانی، گیلانی و گلستانی به دبیرخانه رسیده است که ازمیان آنها به 60 اثر برتر جوایزی اهدا می شود.

امیر علی جوادیان، کریم ملک محمدی و میر صفی اندی کلای هیئت داوران این جشنواره از میان عکاسان 31 نفر نفر را برگزیدند.

این جشنواره در دو بخش انقلاب حسینی و انقلاب خمینی برگزارشده است که به بررسی عکس های تهیه شده از مراسم عزاداری و راهپیمایی مردم در روز 22 بهمن می پردازد.

اختتامیه جشنواره عکس منطقه ای " تجلی عاشورا و فجر " به کوشش حوزه هنری استان مازندران و همکاری بسیج هنرمندان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره اوقاف و سازمان ملی جوانان تا ساعت 15 روز یاد شده در حوزه هنری آن استان برگزار می شود.