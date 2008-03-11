نفرات المپیکی را در ژاپن شناسایی می کنیم / رضازاده باید حمایت شود

بهمن زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در کیش ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: ما اردیبهشت ماه سال آینده با هشت یا نه ورزشکار در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت می کنیم و تمام تلاشمان این است که در این رقابت ها، شناخت قابل قبولی نسبت به سه نفر اعزامی به رقابت های المپیک پیدا کنیم.

وی افزود: در رقابت های ناکازاوای ژاپن ابتدا یک فهرست پنج نفره از نفراتی که قرار است در المپیک شرکت کنند تهیه می کنیم اما از آنجا که فقط سه سهمیه المپیک کسب کرده ایم در نهایت در فرصت باقیمانده، نام سه وزنه بردار را برای حضور در این رقابت ها به کمیته برگزاری رقابت های المپیک اعلام خواهیم کرد.

زارع در پاسخ به این موضوع که رضازاده قطعا در رقابت های المپیک شرکت خواهد کرد و رقابت بر سر دو سهمیه دیگر است، گفت: بله چنین است. رضازاده رفته رفته آماده می شود تا با تمام توان خود در رقابت های المپیک شرکت کند و برای سومین بار مدال المپیک را کسب کند. البته در حال حاضر همه مردم از رضازاده انتظارات بالایی دارند و به عبارت دیگر بر روی دوش این وزنه بردار فشار زیادی وجود دارد. من فکر می کنم رضازاده به عنوان یک افتخار ملی باید مورد حمایت واقع شود تا در رقابت های المپیک نام ایران را سربلند کند.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری در پایان با تمجید از رئیس فدراسیون وزنه برداری، تصریح کرد: بهرام افشارزاده پس از اینکه ریاست فدراسیون وزنه برداری را بر عهده گرفت، تلاش زیادی در خصوص بهبود اوضاع انجام داد که جامعه وزنه برداری این موضوع را فراموش نمی کند. دوپینگی شناخته شدن تعداد زیادی از وزنه برداران کشورمان لطمات فراوانی به این رشه وارد کرد با این حال شرایط خوبی بر وزنه برداری کشور حاکم است و این بحران را پشت سر می گذاریم.