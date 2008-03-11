به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرمسئول گل آقا در سرمقاله آخرین شماره سالنامه نوشته است: ماهنامه گل آقا پس از 17 سال (196 شماره) و هفته نامه "بچه ها... گل آقا" در آستانه 10 سالگی (385 شماره) دیگر منتشر نمی شوند.

پوپک صابری فومنی با اشاره به اصول گل آقایی اظهار امیدواری کرد: در سال جدید به یاری خداوند مهربان با همان اصول اما با یک اتفاق جدید در کنار خوانندگان وفادار گل آقایی هستیم؛ اتفاقی که در طول این چند سال بارها آن را خواسته اند اما در قالب و شکلی جدید که فرزند زمانه خویش باشیم.

وی تاریخ اعلام خبر این اتفاق جدید را 11 اردیبهشت سال 1387 در هفته نامه گل آقا که هر سال یک شماره آن به یاد گل آقا و در سالگرد درگذشتش به چاپ می رسد، اعلام کرد و گفت: تا اردیبهشت ماه علاقه مندان گل آقا می توانند با مراجعه به سایت گل آقا از آخرین اخبار این موسسه مطلع شوند.

آخرین شماره های نشریات گل آقا شامل ماهنامه گل آقا ( شماره 196) در 66 صفحه با قیمت هزار تومان، هفته نامه بچه ها گل آقا (شماره 385) در 68 صفحه با قیمت 500 تومان و سالنامه گل آقا در 146 صفحه با قیمت دو هزار تومان با کاریکاتورها و مطالب نوروزی منتشر شده است.