به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام کرد هیئت بازبین دو نمایش "فرشته جوان" امیر هاشمی‌مهر از دانشگاه آزاد بیرجند و "انتخاب مرگ بود" نوید کمارج از دانشگاه آزاد کرج را به عنوان آثار خارج از مسابقه نمایشنامه‌خوانی انتخاب کرد.

همچنین سه نمایشنامه "ایمن به یک سراب" سارا الهیان از دانشگاه الزهرا (س)، "پنج ثانیه از زندگی گاندی" خالد کارون لطیفی از دانشگاه سوره و "یک تکه از گفتار گم شده ماندانا" سامان خلیلیان از دانشگاه آزاد آشتیان برای بازبینی مجدد و رعایت موارد اصلاحیه مشروط اعلام شدند.

"سه نخ آخر" سلمان فرخنده و "نظم نوین جهان" حسین صفریان بحری و وحید حسن‌زاده از آزاد اراک، "تناسب تکثر تمثیل" جواد صداقت از آزاد بوشهر، "دیالوگ لو رفت" پیروز کرمی و آندریا نوشاد و "زمان که بگذرد" نعیما کرمی و "اکوئوس" امین عظیمی از سینما تئاتر، "نارینا، آه نارینا" پرنیان گودرزی و "شنبه‌های رفتن" محسن زمانی از هنرهای زیبا، "تئاتر بی‌حیوان" سعید گلیج و "تردید" محمد منعم از سوره، "سمفونی روی ..." سعید زمانیان از آزاد تنکابن، "چرخ سگی" بابک فرشته‌حکمت از علوم و فنون قزوین، "مهمانسرای دو دنیا" هدیه رضایی از هنر و معماری، "مستند انسان‌ها" کاوه مهدوی از آزاد مرکز، "برای نوشا به خاطر تولدش" محمد نادری از تربیت مدرس و "شهادت پیوتر اوهه" فارس باقری به بخش مسابقه نمایشنامه‌خوانی راه یافتند.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از هفتم تا چهاردهم اردیبهشت ماه 87 در تهران برگزار می‌شود.