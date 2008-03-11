به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری اعلام کرد مجید سرسنگی در این مراسم گفت: "در منظر آسیب‌شناسی فرهنگی چند نکته مهم وجود دارد که ضمن شناخت و ارائه راه حل در سازمان فرهنگی هنری وظیفه‌ای سنگین برای فرهنگسازی و تعامل فرهنگی با شهروندان را به عهده داریم."

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین آوردگاه کشورها و تمدن‌ها آوردگاه فرهنگی است یادآور شد: "هر چند به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر رشد فرهنگی داشته‌ایم، اما با وجود احساس نیاز یکی از آسیب‌های موجود جدی نگرفتن قضیه فرهنگ است. لذا در این سازمان معتقدیم باید نگاهها جدی و واقع‌بینانه شود و در شأن یک نظام فرهنگی گام برداریم. در تغییر مدیریت‌ها هم سعی شده آسیب جدی به برنامه‌ها وارد نشود و در حوزه فرهنگ و هنر هنوز به حد آرمانی نرسیده‌ایم."

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به هدفمند و موثرسازی برنامه‌های سازمان اشاره کرد و افزود: "در کنار کارشناسی کردن برنامه‌ها باید بررسی شود که برنامه‌ها چه تاثیری در شهر گذاشته است. لذا با شبکه‌ای فعالیت‌کردن و استفاده صحیح از ظرفیت‌های فرهنگی در شهر تهران از برنامه‌های پراکنده جلوگیری خواهیم کرد."

سرسنگی با بیان اینکه بیش از 20 هزار برنامه فرهنگی سال آینده اجرا خواهد شد گفت: "همسو کردن برنامه‌ها با ماموریت‌های سازمان یکی از مواردی است که در برنامه‌های سال 87 لحاظ می‌شود و از موازی‌کاری و تداخل با دیگر برنامه‌ها اجتناب خواهیم کرد. وظیفه مجموعه‌ای که بازوی شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر است چیزی جز فرهنگسازی و تعامل با شهروندان در بعد فرهنگی و هنری نیست."

وی در پایان با تاکید بر اینکه سرمنشا همه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرهنگ است، گفت: "هر چند نتیجه کار فرهنگی درازمدت است، اما در عین حال سعی خواهیم کرد ثمره فعالیت‌هایمان قابل اندازه‌گیری باشد تا از این نتایج به اهداف آرمانی در بعد فرهنگی و هنری دست یابیم."

در پایان این مراسم از فعالیت‌های محسن داودآبادی فراهانی در سمت مدیریت فرهنگسرای سلامت تقدیر و رضا دوست‌علی به عنوان رئیس جدید این فرهنگسرا معرفی شد.