به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لبیبی صبح امروز سهشنبه 21 اسفندماه در نشست خبری شبکه رادیویی تجارت گفت: "ما قصد داریم این شبکه رادیویی جدید رادیو زندگی مردم شود. رادیو تجارت در شرایط امروز برای یک سرمایهگذار بورس یا فردی با درآمد جزئی که قصد شروع یک فعالیت کوچک اقتصادی دارد، نقشی موثر ایفا میکند."
وی خاطرنشان ساخت: "سعی میکنیم در این شبکه رادیویی مسئولان پاسخگوی سئوالات مردم باشند. در واقع رویکرد این شبکه نقادانه است. یکی از اهداف رادیو تجارت اثرگذاری در بازار کشور است تا روند عادی داشته باشد. در این شبکه برنامههایی ویژه مخاطبان عام با هر میزان تحصیلات و اطلاعات و برنامههای تخصصی برای مخاطبان خاص داریم."
لبیبی یکی از برنامههای سال آینده رادیو تجارت را افزایش ساعت این شبکه اعلام کرد و گفت: "طرح 12 ساعته شدن رادیو تجارت تصویب شده و ما تنها نیاز به مقدمات فنی داریم که سال آینده اتفاق بیفتد. بنابراین بعد از افزایش ساعت از شش تا 18 روی فرکانس 2/107 برنامههای رادیو تجارت پخش میشود."
وی افزایش نمایشهای رادیویی و برنامههای زنده را از تغییرات برنامههای رادیو تجارت در سال 87 برشمرد و افزود: "قصد داریم گزارشهای مردمی را تقویت کنیم. از چندی پیش فراخوان دعوت به همکاری برنامهسازان در رادیو تجارت منتشر شده و هر روز از مسئولان در بخشهای مختلف اقتصادی دعوت میکنیم تا در برنامهها حضور داشته باشند."
سرپرست رادیو تجارت گفت: "سال آینده برنامههای این شبکه رادیویی سراسری میشود. در حال حاضر برنامهها از ساعت 10 صبح تا 14 روی فرکانس 5/102 رادیو ورزش پخش میشود. مناطقی که موج رادیو ورزش را دریافت کنند میتوانند از رادیو تجارت استفاده کنند. البته مخاطبان تهران روی فرکانس 2/107 هم برنامهها را دریافت میکنند."
لبیبی افزود: "این شبکه رادیویی با حمایتهای صدا و سیما و ورزات بازرگانی اداره میشود، ولی رادیو تجارت تریبونی برای تبلیغ فرد خاصی نیست و سعی میکنیم مسئولان از صنوف مختلف اقتصادی در برنامه حضور داشته باشند." در پایان نشست وحید اسدی مدیر طرح و برنامه رادیو تجارت هم توضیحاتی کوتاه درباره تنوع قالبهای برنامههای این شبکه ارائه داد.
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