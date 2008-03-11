معامله بوش با لهستان درباره سپرموشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، ظاهرا بوش در دیدار با "دونالد تاسک" نخست وزیر لهستان در کاخ سفید تلاش کرد برنامه سپرموشکی آن، که با تردید زیادی در ورشو روبروست، همچنان به قوت خود باقی بماند.

لهستان اعلام کرده که دربرابر موافقت با استقرار سپرموشکی آمریکا درخاک آن، آمریکا باید سیستمهای دفاع هوایی آن را نوسازی کند. بوش نیز به این مسئله اشاره کرد که این نیازهای ورشو را مورد بررسی قرار داده و طرحی محکم را برای این منظور در نظر دارد تا پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری وی این طرح توسعه پیدا کند.

تاسک هم با تفسیر گفته های بوش به عنوان یک معامله گفت که وی و بوش به این نتیجه رسیده اند سیستم دفاع موشکی و مدرنیزه کردن نیروهای لهستان در یک بسته قرار گیرد.

این درحالی بود که هیچ یک از طرفین به جزئیات اینکه این مدرنیزه سازی چگونه انجام خواهد گرفت، اشاره ای نکرد.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

پیش بینی می شود که سامانه موشکی آمریکا در سال 2011 راه اندازی و در سال 2013 ماموریت خود را آغاز کند.