قویترین رایانه دنیا از مغز انسان تقلید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه ملی علوم مواد و مرکز بین المللی دانشمندان جوان در تسوکوبای ژاپن که نتایج یافته های خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا"(Pnas) منتشر کرده اند، موفق شده اند یک ماشین مولکولی را برپایه مولکولهای استروئید بسازند که توانایی پردازش همزمان 16 عملیات را دارد.

نتایج این تحقیقات نه تنها می تواند منجر به افزایش قدرت رایانه های عادی شود بلکه می تواند در آینده ماشینهای مولکولی بیشتری را هم توسعه دهد.

این پژوهشگران این رایانه را که با 17 مولکول "دوروکینون" عمل می کند، ساختند. این ماده نوعی استروئید است که به دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص شیمیایی- فیزیکی توانایی چرخیدن و تغییر در چهار حالت منطقی را دارد. در حقیقت این ماده می تواند به حالتهای منطقی 0،1،2 و 3 تغییر کند.

در این دستگاه رایانه ای، یک مولکول "دورکینون" در مرکز حلقه ای که از 16 مولکول ساخته شده قرار گرفته است. مولکول مرکزی حالت فیزیکی خود را با کمک کنترل کننده تغییر می دهد به طوری که دانشمندان می توانند با استفاده از نوعی میکروسکوپ با دقت بسیار بالا حالت این مولکول را کنترل کنند.

با تغییر حالت این مولکول مرکزی، مولکولهای دیگر نیز قدرت می یابند که حالت خود را تا 4 میلیارد بار تغییر دهند.

براساس گزارش تلگراف، این رایانه برپایه سیستم ارتباطات موازی سلولهای گلیالی مغز ساخته شده است. در حقیقت این سیستم جدید توانایی شبیه سازی سیگنالها را دارد و می تواند یک سیستم مولکولی بسیار پیچیده را که از قدرت بسیار بالایی در پردازش همزمان چندین عملیات برخورداراست، بسازد.