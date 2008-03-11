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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۵

نظارت گسترده بر اماکن صنفی آذربایجان شرقی در ایام نوروز

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی نسبت به نظارت گسترده بر اماکن صنفی آذربایجان شرقی در ایام نوروز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی شامی نژاد پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت : اکیپ‌های گشت ویژه نظارت بر اماکن صنفی در ایام نوروز به صورت مستمر در سطح شهر تبریز حاضر خواهند بود.

به گفته وی ، بازرسان این واحد ضمن حضور در مراکز خرید بر نحوه عرضه کالاها نظارت داشته و با متخلفان برخورد خواهند کرد.

شامی نژاد از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف ، مراتب را به شماره ‪ ۱۲۴‬واحد رسیدگی به شکایات اطلاع دهند.

وی یادآور شد : طرح نظارتی ویژه نوروز ‪ ، ‬از ‪ ۱۵‬ اسفند ماه ‪ ۸۶‬آغاز و تا ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۸۷‬ادامه خواهد داشت.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد این واحد در سال جاری گفت: بازرسان این واحد در سال جاری ۴۹‬هزار مورد بازرسی از محل عرضه کالا انجام داده‌اند که پنج هزار و ‪۲۶۸‬ مورد از این بازرسی‌ها به گزارش تخلف منجر شده است.

شامی نژاد از برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد و افزود : میزان جرایم نقدی مربوط به تخلفات صنفی در این استان تا نیمه اول اسفند ماه سال جاری به سه میلیارد و ‪ ۱۲۰‬میلیون ریال رسیده است.

به گفته وی ، بیشتر تخلفات ثبت شده مربوط به مواردی چون خودداری از نصب قیمت ، عدم صدور فاکتور و عرضه کالا در خارج از شبکه توزیع از اصناف متخلف بوده است.

وی پرونده‌های ارسال شده به هیئت‌های بدوی رسیدگی‌کننده را چهار هزار و ‪ ۸۲۶‬پرونده عنوان کرد و افزود: ‪ ۴۳۱‬پرونده نیز به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

به گفته وی ،پرونده‌های ارسالی اصناف متخلف به هیئت تجدید نظر نیز شامل ‪ ۵۲۲‬پرونده است و میزان جریمه نقدی احکام صادره در این رابطه یک میلیارد و ‪ ۴۷۰‬هزار ریال بوده است.

کد مطلب 652816

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