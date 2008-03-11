نظارت گسترده بر اماکن صنفی آذربایجان شرقی در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی شامی نژاد پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت : اکیپهای گشت ویژه نظارت بر اماکن صنفی در ایام نوروز به صورت مستمر در سطح شهر تبریز حاضر خواهند بود.
به گفته وی ، بازرسان این واحد ضمن حضور در مراکز خرید بر نحوه عرضه کالاها نظارت داشته و با متخلفان برخورد خواهند کرد.
شامی نژاد از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف ، مراتب را به شماره ۱۲۴واحد رسیدگی به شکایات اطلاع دهند.
وی یادآور شد : طرح نظارتی ویژه نوروز ، از ۱۵ اسفند ماه ۸۶آغاز و تا ۱۵فروردین ۸۷ادامه خواهد داشت.
معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد این واحد در سال جاری گفت: بازرسان این واحد در سال جاری ۴۹هزار مورد بازرسی از محل عرضه کالا انجام دادهاند که پنج هزار و ۲۶۸ مورد از این بازرسیها به گزارش تخلف منجر شده است.
شامی نژاد از برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد و افزود : میزان جرایم نقدی مربوط به تخلفات صنفی در این استان تا نیمه اول اسفند ماه سال جاری به سه میلیارد و ۱۲۰میلیون ریال رسیده است.
به گفته وی ، بیشتر تخلفات ثبت شده مربوط به مواردی چون خودداری از نصب قیمت ، عدم صدور فاکتور و عرضه کالا در خارج از شبکه توزیع از اصناف متخلف بوده است.
وی پروندههای ارسال شده به هیئتهای بدوی رسیدگیکننده را چهار هزار و ۸۲۶پرونده عنوان کرد و افزود: ۴۳۱پرونده نیز به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
به گفته وی ،پروندههای ارسالی اصناف متخلف به هیئت تجدید نظر نیز شامل ۵۲۲پرونده است و میزان جریمه نقدی احکام صادره در این رابطه یک میلیارد و ۴۷۰هزار ریال بوده است.
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