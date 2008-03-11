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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

سالار آملی خبر داد:

برپایی نمایشگاه دستاوردهای فناوری ایران در سنگال

برپایی نمایشگاه دستاوردهای فناوری ایران در سنگال

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: نمایشگاه دستاوردهای برجسته فناوری ایران در آستانه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سنگال برگزار شد و مورد توجه سران کشورهای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین سالار آملی با اعلام این خبر گفت: در این نمایشگاه نمایندگانی از کشورمان توانمندیهای خود را در زمینه های اتمی (رادیو داروها)، سلولهای بنیادی، نانو فناوری، هوا و فضا، زیست فناری، پارکهای علم و فناوری و داروهای مهار ایدز، زخم پای دیابتی و مالاریا به معرض نمایش گذاشتند.

وی افزود: بازدید از این نمایشگاه در برنامه‌ وزراء و سران کشورهای اسلامی قرار دارد و تا امروز استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته است.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: وزیر تحقیقات سنگال و نمایندگان IDB (بانک توسعه اسلامی) در روز آغاز به کار نمایشگاه از آن بازدید کرده و با دارندگان فناوری ایرانی صحبت کردند.

به گزارش مهر، این نمایشگاه با هدف انتقال سهل تر فناوری بین کشورهای مسلمان سازماندهی شده و از 17 اسفندماه آغاز به کار کرده است.

کد مطلب 652819

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