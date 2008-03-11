مجلس هشتم تحت تاثیر اعتماد ملی خواهد بود/ مجلس هفتم در افزایش تورم مقصر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام، مسعود سلطانی فر مسئول ستاد انتخابات، جواد اطاعت رئیس دفتر سیاسی، ابوالفضل شکوری مسئول بخش فرهنگی و سید کامل تقوی نژاد از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی پیش از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری مواضع و دیدگاههای خود را درباره انتخابات مجلس هشتم بیان کردند.

دکتر جواد اطاعت رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در این نشست خبری که در محل دفتر مرکزی این حزب برگزار شد، با مرتبط توصیف کردن ابعاد مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر، اظهار داشت: نمی توانیم در عرصه سیاسی بد عمل کنیم و انتظار داشته باشیم که اقتصاد خوبی داشته باشیم.

وی افزود: اگر نتوانیم تورم، بیکاری و گرانی را کاهش بدهیم، بحران های اجتماعی جامعه را فرا می گیرد.

اطاعت گفت: ما یک برنامه 47 ماده ای تنظیم کرده ایم و اگر به مجلس راه پیدا کنیم آنها را در قالب طرح و مصوبه در مجلس مطرح می کنیم، از این 47 ماده، 23 طرح اقتصادی-اجتماعی است و مابقی سیاسی و فرهنگی، البته محور برنامه های ما اقتصادی-اجتماعی است.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خاطر نشان کرد:ما به عدالت سیاسی معتقدیم، اندیشمندان و نخبگان جامعه باید بتوانند بدون هیچ واهمه ای انتقاد کنند و نظر خود را بیان کنند، ما به "میزان بودن" رای ملت اعتقاد جدی داریم.

اطاعت گفت: متاسفانه در مدیریت فعلی کشور، باورهای علمی و تخصصی مورد غفلت واقع شده و ما نباید سرنوشت کشور را به کسانی بدهیم که اعتقادی به تخصص و علم ندارند.

در ادامه این نشست خبری، سیدکامل تقوی نژاد از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در خصوص مشکلات اقتصادی کشور و راه حل رفع این مشکلات به بیان دیدگاههای حزب اعتماد ملی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در سند چشم انداز راه رسیدن به "توسعه پایدار" فراهم شده ، از نقش دولت نهم و مجلس هفتم در اجرای سند چشم انداز انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: در مجلس هفتم، بخشی از ماده 3 قانون برنامه بودجه که مربوط به درآمدهای نفتی دولت بود، تغییر اساسی کرد و تغییر ماهیت پیدا کرد، یکی دیگر از مصوبات مجلس هفتم که مغایر برنامه چهارم بود، طرح تثبیت قیمت ها بود که باعث افزایش تورم شد.

تقوی نژاد گفت: تورم در دوره خاتمی، یازده و نیم درصد بود که این رقم هرسال افزایش یافت و در شرایط فعلی به 24 درصد رسیده است.

معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یارانه ها نسبت به سال 83 دوبرابر شده اند و زیان دهی شرکت های دولتی باعث شده است که این شرکت ها به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی پیش بروند که همین باعث افزایش نقدینگی و تورم شده است.

وی همچنین از بی توجهی دولت به سیاست های کلی اصل 44 انتقاد کرد و گفت: سیاست های اصل 44 می توانست یک انقلاب اقتصادی ایجاد کند ولی مورد توجه قرار نگرفت.

تقوی نژاد گفت: پدیده سهام عدالت با سیاست های اصل 44 مغایر است، ولی طرح پرداخت 50 هزارتومان آقای کروبی می توانست نیازهای مردم را برطرف کند و باعث استفاده یکسان مردم از درآمدهای نفتی می شد در حالی که در سهام عدالت، مدیرت بر عهده دولت است و مردم هیچ گونه مشارکتی در آن ندارند.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: مجلس هفتم به قوانین اصلی و اساسی نپرداخت بلکه به قوانین فرعی مثل تغییر ساعت و تغییر کار بانک ها پرداخت و از عدول دولت از قوانین گذشت کرد، مجلس همچنین با بی دقتی در تصویب بودجه، باعث ایجاد تورم شد.

تقوی نژاد گفت: توزیع عادلانه منابع نفتی بین مردم جزو برنامه های اصلی حزب اعتماد ملی است و باید با ایجاد نظام تامین اجتماعی ، کاهش ریسک اقتصادی و راه اندازی نهضت کارآفرینی با مشکل تورم و گرانی مقابله کرد.

وی اظهار داشت: مجلس هشتم قطعا تحت تاثیر حزب اعتماد ملی خواهد بود.

ادامه دارد....