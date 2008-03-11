به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمساز زاده بریتانیا در تریلر مسحورکننده "ممنتو" که سال 2001 نمایش داده شد، داستان را از آخر به اول روایت کرد و اکنون در جدیدترین فیلم مجموعه "بتمن" رویکردی مشابه اتخاذ کرده است.





کریستین بیل در صحنه‌ای از فیلم "شوالیه تاریکی"

وقتی "بتمن و رابین" سال 1997 به نمایش درآمد و کمترین فروش را در مجموعه فیلم‌های "بتمن" را داشت، به نظر می‌رسید دوران مبارز نقابدار در دنیای سینمای به پایان رسیده، اما بعد نولان در سال 2005 فیلم مبتنی بر شخصیت "بتمن آغاز می‌کند" را با بازی کریستین بیل در نقش بروس وین ساخت.

"بتمن آغاز می‌کند" با بیش از 205 میلیون دلار فروش در بازار آمریکای شمالی دومین فیلم پرفروش موفق این مجموعه شد و راه را برای بازگشت افسانه قصه‌های مصور باز کرد که 70 سال از خلق او می‌گذشت. "شوالیه تاریکی" فیلم جدید این مجموعه را نیز نولان کارگردانی کرده و به نظر می‌رسد یکی از فیلم‌های پرفروش تابستان سال آینده باشد.

با وجود بودجه 9 رقمی در نظر گرفته شده برای فیلم جدید نولان، او همان نگرش وسواس آمیز نسبت به جزئیات و نگرش کاملا روان شناختی را به این فیلم دارد که در فیلم‌های کم هزینه خود داشت. او در این باره به ورایتی گفت: "حس یک فیلمساز مستقل را دارم که در سیستم استودیویی کار می‌کند."

او دانش‌آموخته رشته ادبیات انگلیسی در لندن است و بسیاری از فیلمنامه‌های خود را با مشارکت برادرش جاناتان می‌نویسد. ضمن اینکه نولان همکارانی دارد که در بسیاری از فیلم‌های قبلی با او همکار بوده و با وجود تفاوت ابعاد کار همچنان سبک خود را حفظ کرده‌اند. از آن جمله می‌توان به والی فیستر مدیر فیلمبرداری، ناتان کراولی طراح صحنه و لی اسمیت تدوینگر اشاره کرد.

فیستر در این باره گفت: "وقتی دوربین به حرکت می‌افتد، این تنها کریس (نولان) است که با یک مونیتور کوچک کنار می‌نشیند. تمام دنیای او در آن منطقه 12 فوتی خلاصه می‌شود و همین مسئله جنبه‌ای شخصی به کار می‌بخشد."

در مورد "بتمن" مشخص شد افزودن نگاهی مولف‌وار به یک سرگرمی کارتونی، دقیقا همان چیزی بود که این مجموعه به آن نیاز داشت. دان فلمن، رئیس بخش توزیع داخلی برادران وارنر در این باره گفت: "نولان شخصیت بتمن را به اندازه یک شوالیه تاریکی واقعی، تاریک کرد و از این طریق توجه طرفداران "بتمن" را مجددا به این مجموعه جلب کرد."

فلمن این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که نولان چیزی جدید به این مجموعه افزود: "سرچشمه‌ای از حمایت منتقدان که معمولا خیلی سخت به دست می‌آید." به گفته مانولا دارگیس منتقد مجله نیویورک تایمز، اولین "بتمن" به کارگردانی نولان، "قدرت و لذت خود را وامدار کارگردانی است که دستمایه خود را جدی گرفته است."

نگاه محزون نولان به داستان "بتمن" چیزی بود که استودیو برادران وارنر تهیه‌کننده فیلم با آن کاملا کنار آمد. نولان گفت: "آنها می‌دانستند سیستم استودیویی به نوعی به این مجموعه گند زده است. آنها با آن وضعیت نمی‌توانستند به کار ادامه بدهند، بنابراین من به شیوه خودم این کار را انجام دادم."

"بی خوابی" و "پرستیژ" از دیگر فیلم‌های نولان 37 ساله است. اولین فیلم مجموعه "بتمن" سال 1989 به کارگردانی تیم برتن با بازی مایکل کیتن روانه سینماها و پرفروشترین فیلم سال شد. این فیلم سه دنباله همراه داشت: "بتمن بازمی‌گردد" 1992، "همیشه بتمن" 1995 و "بتمن و رابین" 1997 که دو فیلم آخر را جوئل شوماخر ساخت و ول کیلمر و جرج کلونی جانشین کیتن شدند.