کشف شیوه ای نوین برای کنترل سرعت رشد بافتهای پیوندی

به گزارش خبرگزاری مهر، کشف این شیوه جدید و کاربردی می تواند به حل یکی از پیچیده ترین مشکلات مربوط به رشد بافتهای جایگزین در بدن و درمان جراحات ایجاد شده منجر شود.

از این تکنیک نوین که از سوی محققان دانشگاه میشیگان ابداع شده است، می توان در پیوند استخوان، پیوند بافت، فرآیندهای دندانپزشکی و حتی برای بیماران دیابتی که التیام زخم در آنها به کندی صورت می گیرد استفاده کرد.

در این تکنیک نوین محققان فاکتور رشد مشتق شده از پلاکت خونی را در نانو ذرات جای داده و در ادامه آنها را به "چهارچوب" تجدیدپذیر شبکه ای شکلی متصل کردند.

در آزمایشات صورت گرفته، این فاکتور رشد با استفاده از سلولهای بدن سیستم ماشینی مسوول التیام زخمها در بدن را تحریک کرد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، همزمان با رشد بافت پیوندی، این بافت به درون بست یاد شده متمایل شده و در نهایت در درون آن حل می شود.

به گفته محققان فاکتور رشد معمولا در یک دوره چندین ساعته تولید می شود. از آنجا که برای زخمهای مختلف با شدت جراحت متفاوت به مقادری متنوعی از فاکتور رشد نیاز است، اکنون این فناوری نوین می تواند در تنظیم میزان فاکتور رشد منتشر شده در بدن نقش موثری داشته باشد.