همایش آشنایی با شیوه های تامین مالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر امیرعلی صالحی مدیر اجرایی همایش آشنایی با شیوه های تامین مالی، گفت: به دلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران و کارشناسان نهادهای بزرگ اقتصادی کشور و غیره با روشهای تامین مالی و روند اجرایی اخذ وام و نحوه استفاده از تسهلات به دلیل عدم آشنایی با مباحث امکان سنجی و غیره برگزاری این همایش در دستور کار قرار گرفت.

وی رویکرد اصلی همایش را آشنا کردن شرکتهای مهندسی مشاور و شرکتهای مشاور تامین مالی، تولید کنندگان و صادر کنندگان با شیوه های مختلف تامین مالی عنوان و تصریح کرد: با توجه به رویکرد وزیر اقتصاد بر انجام خدمات مشاوره تامین مالی توسط شرکتهای مشاورعلاوه بر امکان سنجی طرحهای اقتصادی یکی از محصولات اصلی همایش بسترسازی جهت تخصصی کردن تامین مالی و ارزیابی اقتصادی از طریق آشنایی شرکتهای مهندسی مشاور با راهکارهای اجرایی تامین مالی خواهد بود.

صالحی افزود: چنانچه این ایده به درستی پیاده و خدمات مشاوره تامین مالی از طریق بانکها به شرکتهای مشاور ارجاع شود، فرآینده اخذ وام در زمان کوتاه تر و با راندمان بالاتری انجام خواهد شد.

وی محصول دیگر همایش را فرهنگ سازی جهت استفاده نهادهای مالی از خدمات تخصصی شرکتهای مهندسی مشاور ذکر کرد و افزود: محصول سوم همایش بررسی مشکلات موجود در زمینه تامین مالی بین المللی از جمله اخذ تسهیلات غیر ریالی و ریسکهای مربوط به آن نظیر نوسانات یورو و دلار، ریسک اعتباری کشور و ارزیابی هزینه های افزایش ریسک اعتباری کشور است.

مدیر اجرایی همایش آشنایی با شیوه های تامین مالی گفت: این همایش با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر تعاون، مسئولین سازمان سرمایه گذاری خارجی، سازمان بورس و معاونین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار خواهد شد.

همچنین حسین کیانی زاده دبیر کل همایش نیز، اظهارداشت: در برنامه چهارم توسعه، جذب منابع مالی از بازارهای بین المللی به عنوان یکی از محورهای ابزارهای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است، به نحوی که در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه، باید معادل 31.3 میلیارد دلار منابع مالی خارجی با استفاده از ابزارهای سرمایه گذاری و تسهیلات فاینانس در اقتصاد ایران جذب شود.

وی بسترسازی جهت تسهیل تامین مالی طرحهای تولیدی و رفع موانع تامین مالی از طریق آشنایی موسسات مشاوره سرمایه گذاری و تولید کنندگان با مکانیزم های لازم جهت تامین مالی در سطح ملی و بین المللی را چشم انداز این همایش اعلام کرد.

کیانی زاده تامین مالی در راستای اهداف چشم انداز 20 ساله کشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی، شیوه های تامین مالی داخلی و بین المللی، جایگاه نهادهای مالی در تامین منابع مالی مورد نیاز، الزامات دسترسی و استفاده از منابع تامین مالی را از محورهای همایش ذکر کرد.