جشنواره های نوروزی در شهرستانهای استان ایلام برگزار می شود

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این جشنواره ها از اول فرودین ماه همزمان با شروع سال جدید در تمام شهرستانهای استان ایلام برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اجرای برنامه های مختلف از قبیل موسیقی، تئاتر، بازیهای محلی و نمایشگاه جاذبه های تاریخی استان در این جشنواره در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

محمدی با اشاره به اینکه این جشنواره ها تا 13 فروردین ماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم برنامه هایی که برای مهمانان نوروزی در این استان ایلام پیش بینی شده است، مورد استقبال مردم قرار بگیرد.

وی هدف از برپایی این جشنواره ها را، ایجاد شور و نشاط، سرگرمی و تفریح در میان مردم و آشنایی با سنتهای قدیمی این استان برشمرد.