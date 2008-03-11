محور بودجه سال آینده طرح های موضعی و موضوعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قالیباف صبح امروز پس از بازدید از منطقه 9 در نشست معاونان و مدیران شهرداری تهران در این منطقه با بیان این مطلب ، گفت : به همه شهرداران و معاونان شهرداری تهران ، توجه ویژه به طرح های موضعی و موضوعی تاکید شده ، زیرا تنها با در نظر گرفتن این رویکرد می توان شاهد بهبود زندگی شهروندان باشیم .

وی تصریح کرد : متاسفانه با وجود آن که اقدامات خوبی در بخش های مختلف شهرداری تهران صورت می گیرد ، اما آن طور که باید شاهد بهبود کیفیت زندگی نیستیم و این امر مهم تنها با اجرای مدیریت سیستمی محقق خواهد شد .

قالیباف افزود : در مدیریت غیر سیستمی ، خروجی هر طرح و برنامه ای به تنهایی مد نظر قرار می گیرد و به همین دلیل ما شاهد هستیم که برخی از مشکلات سال ها بر جای باقی می ماند ، چنان که به طور مثال با وجود اقدامات گسترده و همه جانبه در همه سازمان ها ذی ربط هر ساله شاهد افزایش 13 درصدی تعداد کشته ها و زخمی ها در تصادفات رانندگی هستیم .

وی با تاکید بر آن که طرح های موضوعی وموضعی می تواند کیفیت زندگی راتغییر دهد ، گفت : این طرح ها سال آینده در همه حوزه ها اعم از حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی مد نظر قرار دارد تا سطح زندگی شهروندان تهرانی ارتقا یابد .

قالیباف با اشاره به این که تمرکز بر محلات از مهم ترین محورهای عملکرد شهرداری خواهد بود ، گفت : ما در مناطق باید بر روی محلات متمرکز شویم و همه موضوعات و مشکلات یک محله باید هم زمان مورد توجه قرار گیرد تا مردم تغییر و تحولات را احساس کنند و سطح زندگیشان ارتقا یابد .

شهردار تهران خاطر نشان کرد : طرح های موضعی و موضوعی می تواند کارها را از سطحی نگری به عمق ببرد و مانع از کارهای بی نتیجه و سطحی شود .

قالیباف همچنین در مورد عملیات های عمرانی و ساخت و ساز در شهر گفت : عملیات های عمرانی و ساخت و ساز در دل شهر و زندگی مردم صورت می گیرد نه در بیابان به همین دلبل نباید هیچ گونه مزاحمتی برای شهروندان ایجاد کند .

وی افزود : تردد شهروندان و راحتی آن ها در شهر باید در همه پروژه ها مد نظر قرار گیرد و باید شاهد اصلاحی جدی در این مورد باشیم .

شهردار تهران در بخش دیگیری از سخنانش اظهار داشت: به اعتقاد من هر مدیری که با هزینه کم تر ، کار خوب تر ارائه دهد مدیر موفقی است و مدیریت با پول هنر نیست و هر مدیری با ابزار پول مدیریت کند ، ضعیف ترین مدیران است .

وی بحث نظافت شهر در فصل تابستان را مورد تاکید قرار دارد و تصریح کرد: در فصل تابستان باید بیش از پیش شاهد نظافت شهر باشیم و حد اقل دو روز یک بار همه مخزن های زباله مورد شست و شو قرار گیرند .

قالیباف همچنین پروژه ساماندهی میدان آزادی و پایانه غرب را یکی از مهم ترین طرح های در دستور کار دانست و گفت : مردم باید شاهد تحول روز به روز میدان آزادی باشند و اگرچه در مدیریت و کار ، عقل در چشم نیست اما مردم باید شاهد فعالیت و تحولات این پروژه های مهم و بزرگ باشند و مدیران این پروژه با دقت و سلیقه بیشتر کار را ادامه دهند .

وی افزود : ما توقع داریم پروژه میدان آزادی با سرعت و جدیت تمام پیگیری شود تا این میدان برای برگزاری جشن ها و مراسم مختلف هرچه سریع تر به طور کامل آماده شود .

شهردار تهران همچنین با انتقاد از این که زمان یعنی ارزشمند ترین سرمایه در کشور ما ، مورد توجه قرار ندارد ، گفت : به ازای هر سفر اگر به طور متوسط 40 دقیقه از وقت شهروندان تلف شود با توجه به 15 میلیون سفر در سال ، میزان فوق العاده زیادی از وقت شهروندان در سفرها تلف می شود و این حساب سر انشگتی نشان از آن دارد که ما چگونه با ارزش ترین سرمایه های خود را از دست می دهیم به همین دلیل تغییر جدی در برخی از اصول مورد تاکید است .

بنا بر این گزارش شهردار تهران به همراه معاونان و مدیران ستادی ، بازدید و بررسی عملکرد مناطق شهر تهران را به صورت فشرده در دستور کار دارد.