90 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد استان مرکزی احداث شد

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: 400 واحد مسکن نیز طی دو سال گذشته از طرف بنیاد تعاون به افراد تحت پوشش تحویل داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 256 واحد مسکونی نیز تا اواخر امسال تحویل مددجویان می شود و حدود 100 واحد نیز با هماهنگی بنیاد مسکن و خیرین مسکن ساز ساخته خواهد شد.

چگینی ادامه داد: هزار و 500 طرح به بنگاه های زودبازده به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان معرفی شده است که این طرح ها یک چهارم ضریب اشتغال بوده است.

وی با بین اینکه مبنای کار کمیته امداد نظارت بر تمام بخشها و حمایت از نیازمندان است خاطرنشان کرد: تمام دستگاه ها برای کاهش فقر باید هماهنگ عمل کنند.

چگینی در ادامه با تاکید بر اینکه کمیته امداد بزرگترین دستگاه حمایت از سالمندان است بیان داشت: 209 هزار خانواده سالمند تحت طرح شهید رجایی و 27 هزار نفر سالمند در استان تحت پوشش این نهاد قرار دارند.