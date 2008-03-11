تنها 11 درصد جمعیت خراسان رضوی تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی جمشیدی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: اعتبارات امسال این شرکت بالغ بر 264 میلیارد و 600 میلیون ریال بوده است که این مبلغ در بخش آب معادل 207 میلیارد و 600 میلیون ریال و در بخش فاضلاب برابر با 57 میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار داشت: پیگیری اخذ 240 میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات بانکی برای تکمیل شبکه فاضلاب سه شهر نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه و دریافت 5/20 میلیون یورو از محل صندوق ذخیره ارزی نیز در دست اقدام است که در مجموع اعتبارات مذکور منظور نشده است.

این مسئول یادآور شد: این میزان اعتبار با 1/28 درصد رشد در سال آینده به 338 میلیارد و 926 میلیون ریال خواهد رسید.

جمشیدی جمعیت محدوده فعالیت این شرکت را یک میلیون و 620 هزار نفر عنوان کرد و یادآور شد: از این تعداد یک میلیون و 603 هزار و 800 نفر در 66 شهر تحت پوشش خدمات آبفا هستند.

وی ادامه داد: هم اکنون طول شبکه های توزیع و انتقال آب استان به ترتیب سه هزار و 829 کیلومتر و 979 متر است که از مخازنی به حجم 291 هزار و 610 متر مکعب به شهرها آبرسانی است.

مدیرعامل شرکت آبفای خراسان رضوی در خصوص شبکه فاضلاب شهرهای این استان بیان داشت: در حال حاضر چهار شهر در استان طرح فاضلاب را پیگیری می کنند و در حال حاضر 11 درصد جمعیت خراسان رضوی تحت پوشش این طرح قرار دارند.

وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای دو سال گذشته و برنامه های در دست اقدام این شرکت بیان داشت: تحویل گیری 20 شهر جدید التاسیس، انجام مطالعات فاضلاب هفت شهر استان و استفاده از روشهای BOO و BOT و فاینانس برای تامین منابع مالی پروژه ها از اقدامات این شرکت بوده است.