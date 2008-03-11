غلامحسین کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترکیب مجلس هشتم و نقش اصلاح طلبان در آن، حضور حداقلی اصلاح طلبان در مجلس هفتم را موفق ارزیابی کرد و گفت: ما در این مجلس شاهد بودیم که فراکسیون اقلیت در مقابل بسیاری از برنامه های غیرکارشناسی ایستاد و حتی بسیاری از عقلای اصولگرای مجلس - که تعداد آنها هم کم نبود - را با خود همراه ساخت و جلوی تصویب موارد غیرکارشناسی را گرفت.

وی در همین راستا افزود: هر صدایی اثر خود را دارد و هرچه میزان این صدا بیشتر باشد تأثیرگذاری آن نیز به همان مرتبه افزایش پیدا می کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره احتمال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات آتی، فضای انتخابات برای فعالیت اصلاح طلبان را محدود خواند و گفت: نمی توان انتظار داشت موفقیت بالایی نصیب اصلاح طلبان شود.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: البته اگر اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم موفقیتی را به دست نیاوردند نباید ناامید شوند و باید خود را برای انتخابات آتی تجهیز کنند.

کرباسچی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم بالای 60 درصد باشد به طور قطع اکثریت این مجلس از آن اصلاح طلبان خواهد بود، گفت: ما نسبت به پیروزی در انتخابات مجلس هشتم ناامید نیستیم و امیدواریم مردم ما با هوشیاری لازم و درک شرایط امروز، پای صندوق ها حاضر شوند تا بدین ترتیب شانس اصلاح طلبان برای کسب کرسی های مجلس هشتم افزایش یابد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره وزن اصلاح طلبان برای تغییر اوضاع مجلس هشتم به نفع خود، گفت: بنده معتقدم اگر اصلاح طلبان وارد مجلس هشتم شوند ولو اینکه حضوری حداقلی داشته باشند می توانند تغییرات عمده ای در نگرش مجلس به امور ایجاد کنند.

دبیرکل حزب کارگزاران در ادامه در پاسخ به این سئوال که مردم در روز 24 اسفند به لیست احزاب و گروه ها رأی می دهند یا چهره های شاخص؟ گفت: باید قبول کنیم که جامعه ما به لحاظ سیاسی یک جامعه سازمان یافته نیست، یکی از دلایل این عدم سازمان یافتگی نیز مخالفت هایی است که با تشکیل احزاب در کشور صورت می گیرد.

کرباسچی درباره اقبال مردم به لیست های ارائه شده نیز گفت: مردم در روز 24 اسفند به ترکیبی از لیست احزاب و چهره های شاخص و معروف رأی می دهند و تجربه ما در تمامی انتخابات مجلس نشان می دهد که دو عامل "لیست احزاب و گروه ها" و "چهره های شاخص و معروف" همواره از اقبال بالای مردمی برخوردار بوده اند.

وی اضافه کرد: اگر ما بتوانیم اشخاص باتجربه را در احزاب مورد قبول مردم تقویت و حمایت کنیم احتمال موفقیتمان در انتخابات را افزایش داده ایم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره نقش حزب کارگزاران سازندگی در ارائه لیست 30 نفره اصلاح طلبان در حوزه انتخابیه تهران هم گفت: ما بر ارائه یک لیست 30 نفره در تهران تأکید داشتیم چون در ترکیب آراء و انجام یک مبارزه تمام عیار سیاسی تأثیرگذار است.

دبیرکل حزب کارگزاران ادامه داد: به طور مثال اگر ما در تهران 25 کاندیدا را درنظر می گرفتیم و به مردم معرفی می کردیم این به معنای این است که از قبل 5 کرسی را به جناح رقیب خود واگذار کرده ایم. ضمن اینکه ارائه یک لیست 25 نفره مردم را در انتخاب 5 کاندیدای دیگر دچار سرگردانی می کند.

کرباسچی در واکنش به انتقاداتی که نسبت به کارآمد نبودن لیست اصلاح طلبان در مقابل لیست اصولگرایان مطرح می شود، گفت: در انتخابات مجلس نباید میان ترکیب یک جناح با جناح دیگر مقایسه انجام داد چون اصولاً لیست ها با برنامه می آیند .