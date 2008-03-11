آمریکا برای پیچیده کردن اوضاع لبنان تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته لبنانی گفت : دولت آمریکا همچنان از اقدام اسرائیل در کشتار دسته جمعی فلسطینی ها حمایت می کند.



"علامه فضل الله" که یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان نیز به شمار می رود؛ در دیدار یکی از نمایندگان سابق پارلمان لبنان با وی، با بررسی اوضاع عمومی لبنان و منطقه خاورمیانه، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه های دولت آمریکا در چارچوب تلاش برای پیچیده کردن اوضاع در لبنان هشدار داد.

وی با تاکید بر اینکه مسئول اصلی حملات رژیم صهیونیستی به غزه و دیگر مناطق فلسطینی است، گفت : جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مشوق اصلی خشونتهای خونینی است که پیامدهای روانی،اجتماعی و حتی سیاسی دارد.