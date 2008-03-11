روند انتخابات در استان مرکزی سالم است

محمد رضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: امید است تا پایان وقت قانونی تبلیغات، تخلفی از کاندیداها گزارش نشود و نامزدهای انتخابات مجلس در وقت مقرر تبلیغات، موازین قانونی را رعایت کنند.

وی بازرسان انتخابات در استان را حدود یک هزار نفر خواند و خاظر نشان کرد: در استان مرکزی ‪ ۸۹۸‬صندوق اخذ رای پیش بینی شده که برای هر صندوق یک بازرس و برای هر ‪ ۱۰‬صندوق رای‌گیری یک سربازرس پیش‌بینی شده است.

وی ‌گفت: فعالیت ستاد بازرسی انتخابات این استان از ‪ ۱۲‬دی ماه امسال آغاز شده وستادهای بازرسی شهرستانها سه عضو و ستاد بازرسی استان پنج عضو دارد.

امامی افزود: انتخابات مجلس برای نهاد قانونگذاری است و بنا به فرمایش امام راحل، مجلس در راس همه امور قرار دارد که این مهم خود بیانگر اهمیت مجلس شورای اسلامی است.

وی حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای، موجب اقتدار نظام و ناکامی دشمنان دانشت و گفت: از یک میلیون و ‪ ۳۵۱‬هزار نفر جمعیت این استان، ‪ ۹۵۰‬هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

