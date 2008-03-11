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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

هفت تن از نامزدهای مجلس در خراسان جنوبی انصراف دادند

بیرجند - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی از انصراف هفت نفر از نامزدهای انتخاباتی مجلس هشتم در این استان خبر داد.

هومان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: محمد رزمجو، اصغر ایرانی، محمد رضا توسلی و حسن شاکری از حوزه انتخابیه فردوس، سرایان و طبس، زهره موهبتی و علیرضا حافظ نیا از حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان و زهرا موهبتی از حوزه انتخابیه قاینات از نامزدی انتخابات مجلس هشتم انصراف و عدم حضور خود را اعلام کرده ‌اند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی تصریح کرد: طبق آخرین تغییرات 11 نفر در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه، هفت نفر در حوزه انتخابیه فردوس، طبس و سرایان، هشت نفر در حوزه انتخابیه قاینات و 10 نفر در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان با یکدیگر برای راهیایی به مجلس هشتم رقابت می کنند.

کد مطلب 652844

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