انتقال 121 میلیارد متر مکعب گاز در 11 ماهه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کشکولی امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، افزود: سال آینده در بخش تولید گاز به جز فازهای 9 و 10 تولید اضافه ای نخواهیم داشت، اما روند صعودی و غیر منطقی مصرف گاز همچنان به قوت خود باقی است.

مدیرگاز رسانی شرکت گاز با بیان اینکه شرکت گاز تجهیزات و نقاط ضعف های فنی خود را برطرف خواهد کرد، خاطر نشان کرد: تلاش می کنیم تنگناها و چالشها را بررسی و راهکارهای اساسی را پیش بینی کنیم، اما اگر برای رشد بی سابقه مصرف فکری نشود مشکلات کماکان باقی خواهد ماند.

وی مصرف گاز در بخش خانگی در زمستان امسال را بی سابقه توصیف کرد و افزود: باید با پیدا کردن راهکارهای اساسی سعی کنیم به گاز ترکمنستان وابسته نباشیم.

وی همچنین به پروژه های جدید این شرکت اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر حدود 230 کیلومتر خطوط جدید و تاسیسات تقویت فشار وارد سرویس شده، ضمن اینکه در 11 ماه گذشته 121 میلیارد متر مکعب گاز انتقال داده شد.

به گفته وی این میزان 13.7 میلیارد متر مکعب بیش از سال گذشته بوده است.مدیرعامل سابق شرکت انتقال گاز گفت: برای حل معضل کمبود گاز کشور باید اقدامات اساسی انجام شود، زیرا راهکارهای کوتاه مدت مشکلی را حل نمی کند.

وی دو طرفه کردن ایستگاه تقویت فشار رامسر را از جمله اقدامات مهم شرکت گاز برشمرد و اظهار داشت: با قطع واردات گاز ترکمنستان چندین کار اساسی انجام شد.

به گفته وی خط لوله دوم سراسری که گاز را از کنگان به قزوین منتقل می کند و خط لوله سوم سراسری که گاز را از کنگان به ساوه انتقال می دهد و 60 کیلومتر از خط لوله سوم که گاز را از ساوه به رشت منتقل می کرد، آماده خدمت رسانی شد.

کشکولی جداسازی گاز مازندران از گیلان را از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته ذکر کرد و گفت: با این اقدام فشار گاز استان گیلان باز هم افزایش یافت و وضعیت انتقال گاز به سمت مازندران نیز بهبود یافت.

به گزارش مهر مصطفی کشکولی روز گذشته با حکم مدیر عامل شرکت ملی گاز به سمت مدیر گاز رسانی شرکت گاز منصوب و خسرو فرهمند جاگزین وی در شرکت انتقال گاز شد.