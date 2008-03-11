ثابت ماندن نرخ بلیط های اعتباری مترو و افزایش نرخ بلیط های سفری

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هشتاد و هفتم شورای شهر تهران لایحه تعیین قیمت بلیط مترو در سال 87 به تصویب اعضای شورا رسید.

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران قیمت بلیط های تک سفره مترو در سال 87، 150 تومان، دو سفره 225 تومان و 10 سفره هزار تومان خواهد بود.

همچنین قیمت بلیط های اعتباری مدت دار بدون تغییر نسبت به سال گذشته در سال 87 ثابت خواهد ماند و قیمت بلیط های اعتباری یک، سه و هفت روزه و بلیط های 1 ، 3 و 6 ماهه و بلیط اعتباری یکساله افزایش نخواهد یافت.

در سال 87 قیمت بلیط های اعتباری مبلغ دار ثابت خواهد ماند و جهت مبلغ اعتبار خریداری شده از 20 تا 200 هزار ریال، 30 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.

بر اساس مصوبه شورا قیمت بلیط های اعتباری و مدت دار مترو در سال 87 به منظور تشویق مردم به استفاده از این بلیط ها و کاهش استفاده از بلیط های تک سفره ثابت می ماند و با همان قیمتهای سال جاری به فروش خواهد رفت.

همچنین علی رغم آنکه بلیط تک سفره در شهریور ماه سال جاری با توافق دولت (فرمانداری تهران) و شهرداری عرضه نمی شد، در سال آینده مسافرین مترو می توانند این نوع بلیط را از گیشه ها تهیه کنند.

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران کنترل بلیط مسافران در خروج از مترو الزامی نیست ولی در صورتی که دارندگان بلیط اعتباری مبلغ دار در هنگام خروج، بلیط خود را به دستگاه های کنترل ارائه دهند قیمت ها به تناسب طول سفر از اعتبار بلیط کسر می شود و در غیر این صورت بهای طولانی ترین مسیر کسر خواهد شد.

بر این اساس از اعتبار بلیط در سفرهای کمتر از 20 کیلومتر 800 ریال در سفرهای بیشتر از 20 کیلومتر هزار ریال و در سفرهای بیشتر از 40 کیلومتر هزار و 200 ریال کسر خواهد شد.

همچنین شرکت مترو موظف است با اطلاع رسانی گسترده سیاست های تشویقی و تخفیفات در نظر گرفته شده جهت بلیط های اعتباری مترو را به اطلاع شهروندان برساند.