معمای وجود "سحابی سیاره ای" حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این یافته جدید به شدت مود توجه دانشمندان و اخترشناسان قرار گرفته است زیرا بر اساس آن عنوان "سحابی سیاره ای" همواره به اشتباه به کار گرفته می شده است.

هنگامی که این اجرام آسمانی حیرت آور در 300 سال پیش کشف شدند، اخترشناسان نمی توانستند نامی برای آنها ارائه کنند و در نهایت نیز به جهت شباهت ظاهری که به سیاره ای همچون اورانوس داشته اند به آنها عنوان "سحابی سیاره ای" دادند.

اما در اوایل قرن نوزدهم میلادی اخترشناسان کشف کردند که این اجرام حیرت آور در حقیقت ابرهای غول پیکری از گرد و غبار منتشر شده از ستارگان در حال مرگ هستند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، اکنون اخترشناسان دانشگاه رچستر دریافته اند سیارات یا ستارگان کم حجمی که به دور ستارگان مسن می چرخند ممکن است نقش اساسی در شکل گیری ظاهر رویایی و فوق العاده این سحابیها داشته باشند.

این اخترشناسان در گزارشی که در نشریه فیزیک اختری منتشر کردند نتایج بررسیهای خود از یک ستاره در حال مرگ و ستاره "همدم" آن را ارائه و با استفاده از آنها فرآیند ایجاد این اجرام آسمانی را تشریح کردند.