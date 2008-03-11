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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۱۹

بسکتبال غرب آسیا - ماهشهر

قوانین جدید داوری بسکتبال در رقابت های باشگاه های غرب آسیا مرور می شود

مرور قوانین جدید داوری بسکتبال از جمله موارد مورد بحث در نشست روزانه هیئت داوران رقابت های قهرمانی باشگاه های غرب آسیاست.

به گزارش خبرنگار مهر، 14 داور شرکت کننده در این مسابقات هر روز طی نشستی نحوه قضاوت های انجام شده در دیدارهای روز قبل را بررسی می کنند تا درصد اشتباهات سهوی در دیدارهای آینده به حداقل ممکن برسد.

یکی دیگر از اهداف مهم تشکیل نشست روزانه داوران مرور قوانین جدید داوری بر مبنای تغییرات ایجاد شده است. تبدیل محیط ذوزنقه شکل زمین بسکتبال به مستطیل و عقب نشینی خط 3 امتیازی به فاصله نیم متر از جمله تغییراتی است که بعد از رقابت های المپیک پکن و در ماه اکتبر به طور رسمی در تمام مسابقات بسکتبال اجرا می شود.

داوران حاضر در رقابت های باشگاه های غرب آسیا در گردهمایی های خود نحوه قضاوت با توجه به این تغییرات را مرور می کنند.

نصرت الله جعفریان دبیر فدراسیون بسکتبال کشورمان و ناظر فنی فیبا آسیا مسئولیت نشست داوران را برعهده دارد.

کد مطلب 652849

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