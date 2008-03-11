اوباما پیشنهاد کلینتون برای ائتلاف را به تمسخر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، "باراک اوباما"، روز دوشنبه درجمع زنان کلمبیایی تبار در دانشگاه "می سی سی پی" پیشنهاد هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی خود را به تمسخر گرفت.

اوباما دراین سخنرانی به پیشنهاد کلینتون درباره تشکیل یک ائتلاف به رهبری همسر رئیس جمهوری سابق آمریکا اشاره کرد و گفت : از اینکه کسی که نفر دوم است چنین پیشنهادی به نفر اول و پیروز انتخابات می دهد متعجب است.

هیلاری کلینتون هفته گذشته در"می سی سی پی" از تشکیل یک ائتلاف بین وی و اوباما سخن گفته بود و به اوباما قول داده بود که وی را پس از رئیس جمهور شدن معاون اول خود کند.

اوباما در انتقاد از برخوردهای دوگانه کلینتون ادامه داد : هیلاری از علاقمند نبودن خود به رئیس جمهوری سخن می گوید و در کنار آن از من می خواهد در ائتلافی به رهبری وی شرکت کنم.

این روزنامه آمریکایی این برنامه کلینتون را تلاش برای کسب آرای اوباما در ایالت " ایلینویز" تحلیل کرد .