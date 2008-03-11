مجید اسماعیلی تهیه‌کننده "دایناسور" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلم را برای گرفتن پروانه نمایش از شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه کرده‌ایم و هم اکنون منتظر گرفتن مجوز اکران هستیم. طبق برنامه قرار است "دایناسور" بهار آینده روی پرده سینماها برود."

وی درباره ساختار و موضوع "دایناسور" افزود: "فیلم یک طنز اجتماعی سیاسی است و فکر می‌کنم با طنزهایی که تا به حال در سینمای ایران تولید شده تفاوت‌هایی دارد. البته ساختار "دایناسور" نیز متفاوت از آثار دیگر در این زمینه است و معتقدم می‌تواند از فیلم‌های پرفروش سال باشد."

خسرو شکیبایی، جهانگیر الماسی، میرطاهر مظلومی، رویا افشار، شقایق فراهانی، مرتضی ضرابی، رضا فیض نوروزی، رضا توکلی، شیرین بینا، احمد پورمخبر و زهره مجابی از بازیگران اصلی این فیلم هستند. چهارمین ساخته بلند شیخ‌طادی 17 آذر در کوچه‌های باغ شاطر تهران کلید خورد.

حدود 60 درصد از قصه فیلم "دایناسور" در لوکیشن بانک می‌گذرد و به همین علت برای فیلمبرداری یک بانک با تمام جزئیات آن به صورت دکور بازسازی شد. این فیلم را اسماعیلی در موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی تهیه کرده و رایزنی برای اکران آن در بهار آینده آغاز شده است.

از سایر عواملی که در این فیلم حضور دارند می‌توان به مدیر فیلمبرداری: اسماعیل آقاجانی، صدابردار: نظام‌الدین کیایی، صداگذاری و ترکیب صداها: اسحاق خانزادی، طراح چهره‌پردازی: امیر اسکندری، طراح صحنه، لباس و دکور: بابک پناهی، تدوین: محسن توکلی، منشی صحنه: هنگامه فرازمند، عکس: محسن جسور و مدیر تولید: سعید هاشمی اشاره کرد.