به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان که پیش از ظهر امروز در مجموعه فرهنگی سیدالشهدا(ع) برگزار شد، شهاب الدین صدر در پاسخ به سئوالی درباره رد صلاحیت ها، اظهار داشت: ردصلاحیت ها جنبه گروهی، حزبی و سیاسی نداشته و تعدادی از کسانی که ردصلاحیت شده بودند یا از نمایندگان فعلی مجلس هستند و یا به دلیل کامل نبودن مدارکشان در انتخابات آتی تائید نشده اند.

خبرنگاری پرسید آیا در این انتخابات مشخص شده که چه افرادی به مجلس آینده راه خواهند یافت که صدر پاسخ داد: این موضوع که می گوئیم اصولگرایان اکثریت رای را در انتخابات 24 اسفند به دست خواهند آورد، محصول ارزیابی ها و نظرسنجی هایی است که ما انجام داده ایم و اینگونه نیست که از اکنون مشخص شده باشد که چه افرادی پیروز این میدان خواهند بود.

زاکانی نماینده اصولگرایان تحول خواه در جبهه متحد نیز در پاسخ به سئوال این خبرنگار خارجی، تصریح کرد: ایراد شما این است که چرا در ایران به قانون عمل می شود و در این انتخابات تعداد بسیاری از کسانی که می دانستند طبق قانون رد صلاحیت خواهند شد، ثبت نام کردند اما این اقدام را برای تبلیغات انجام دادند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره گرانی ها، گفت: گرانی و تورم یک واقعیت است اما بخش عمده آن به دولت و مجلس بازنمی گردد بلکه به مسائل جهانی بازمی گردد زیرا اکنون 27 درصد گرانی ها به بالارفتن قیمت نفت و نا امنی هایی که در مناطق اطراف ما وجود دارد مرتبط است.

زاکانی تاکید کرد: جبهه متحد در صدد مهار نقدینگی و انضباط مالی است و لذا باید قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عمل شود.

خبرنگاری پرسید، به دلیل سیاست های هسته ای ایران حتی ایرانی ها هم در کشور خود سرمایه گذاری نمی کنند که زاکانی پاسخ داد: ما کار بدی نکرده ایم بلکه به دنبال حق طبیعی مردم خود هستیم.

وی خطاب به این خبرنگار خارجی گفت که بهتر است شما این سئوال را در آمریکا از مسئولان این کشور و سایر مقامات کشورهای غربی بپرسید زیرا ما ملت مستقلی هستیم و بر منافع ملی خود به شدت پایبند بوده و از سیاستهای صلح آمیز هسته ای نیز پا را فراتر نخواهیم گذاشت.

این نامزد مورد حمایت جبهه متحد خاطرنشان کرد: اگر سرمایه ای از ایران خارج شود، متهم اصلی آن کسانی هستند که این شرایط را برای ایران فراهم کرده اند پس بهتر است شما نیز توصیه اخلاقی خود را به سردمداران غرب داشته باشید.

در ادامه این نشست خبری، علی اصغر زارعی دیگر نامزد مورد حمایت جبهه متحد نیز گفت: یکی از اولویت های اصولگرایان در آینده پرداختن به این مسئله است.

صدر نیز در پاسخ به این سئوال که آیا جبهه متحد هنوز هم به اتحاد با ائتلاف فراگیر امیدوار است یا خیر، خاطرنشان کرد: با توجه به ساز و کار و فرآیندی که در جبهه متحد ایجاد شد، تعداد زیادی از اصولگرایان با ما همراه شدند و فهرستی که توسط جبهه متحد در سراسر کشور اعلام شد برآیند نظرات جمعی اصولگرایان است که عناصر اصلی مجلس فعلی را تشکیل می دهد.

مدیر اجرایی جبهه متحد تاکید کرد که فهرست جبهه متحد قابل مقایسه با سایر فهرست های اصولگرایی نیست.

به گفته وی، جبهه متحد با سایر گروه های اصولگرا که حاضر در صحنه انتخابات هستند، برخوردی نداشته و به آنان احترام می گذاریم و آنان باید از تخریب بپرهیزند.صدر در همین راستا حمایت جامعه روحانیت مبارز از فهرست جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم را سرمایه بزرگی برای این جبهه خواند.

در ادامه این نشست خبری زاکانی گفت که برخی لیست ها با مشابهت هایی که با فهرست جبهه متحد دارند، برخی ابهامات بوجود آوردند و لذا قرار شده انصراف دوستانی که نامشان به صورت مشترک در هر دو لیست وجود داشت، اعلام رسمی شود.

به گفته وی، حداد عادل نیز در سخنرانی های خود اعلام کرده که از لیست جبهه متحد حمایت خواهد کرد.

خبرنگاری درباره محدود شدن قانون تبلیغات و آثار آن پرسید که زاکانی پاسخ داد: این قانون باعث شده که تبلیغات با نشاط قبلی همراه نباشد البته تا اندازه ای این عدم نشاط به ایام پایان سال نیز بازمی گردد.

وی خاطرنشان کرد: قانون و الزامات آن شرایطی را فراهم کرد که کاندیداها در نوع تبلیغات خود تجدید نظر کنند و امکان دارد شاهد افتی در این رابطه باشیم اما اگر این روند ادامه یابد، شرایط جدیدی را با فرهنگ جدیدی شاهد خواهیم بود.