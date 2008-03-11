اعلام نتایج انتخابات تهران 72 ساعت بعد/ مردم کد نامزدها را بنویسند

به گزارش خبرگزاری مهر، صفرعلی براتلو صبح امروز در جلسه ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی رعایت قانون را ملاک عمل خویش قرار دهند، از تمامی شهروندان استان تهران خواست تا برای سهولت و سرعت در امر رای گیری و رای دهی نامزدهای مورد نظر خود را همراه با کد مربوطه را از قبل یادداشت نمایند و حتما برای انتخاب اصلح به ملاکهایی که مقام معظم رهبری فرموده اند توجه داشته باشند.

براتلو با بیان اینکه فرمانداری تهران آمادگی اعلام نتایج انتخابات را تا 72 ساعت بعد از رای گیری دارد، یادآور شد: شهروندان شهر تهران سعی نمایند به تمامی 30 نفر نماینده رای دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران از توزیع تمامی تعرفه و برگه هایرای به تعداد 19 میلیون و پنجاه و پنج هزار عدد در تمامی شهرستانهای استان تهران برای انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خبر داد و تصریح کرد: تعداد شعب قطعی اخذ رای استان تهران 5967 شعبه است.

وی همچنین افزود: 39 شعبه نیز برای اقلیت های مذهبی در نظر گرفته شده است.

براتلو تعداد واجدین رای در شهر تهران را 6 میلیون و 403 هزار و 308 نفر و در استان تهران 9میلیون و 737 هزار و 565 نفر اعلام کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران همچنین گفت: نیروی انتظامی می بایست به طور ویژه نسبت به جمع آوری آثار تبلیغات غیرقانونی نامزدهای مجلس شورای اسلامی در شهر و شهرستانهای استان اقدام کند.