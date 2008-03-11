ساماندهی نذورات مردمی بسیاری از محرومیت ها را برطرف می کند

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارشناسان باید موقوفات را هدفمند کنند و مردم با شناخت صحیح از نیازهای جامعه، اموال خود را وقف کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای صحیح این روش اقتصادی، اسلامی، بسیاری از مشکلات اجتماعی در مناطق محروم حل خواهد شد.

قاسمی زاده با اشاره به ساخت مساجد جدید در استان کرمان عنوان کرد: در سال جاری 10 میلیارد ریال به ساخت مسجد در سراسر استان کرمان اختصاص یافته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان با اشاره به وجود 120 بقعه متبرکه در استان کرمان، بیان داشت: در آمد اماکن مذهبی در استان کرمان در سال گذشته دو میلیارد و 350 میلیون تومان بوده است.



وی یادآور شد: در سال جاری نیز اداره اوقاف شهرستان جیرفت جهت ساماندهی موقوفات جنوب استان کرمان افتتاح شد و در صورت ایجاد فرهنگ وقف در این مناطق، بسیاری از مشکلات محرومان شهرستانهای جنوبی حل خواهد شد.