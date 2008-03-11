درآمد سرانه مناطق روستایی کشور هزار و 200 دلار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر محسن صمدی امروز در نشست مطبوعاتی در خصوص تشریح اهم فعالیتها و دستاوردهای موسسه در سالجاری، گفت: درحال حاضر درآمد سرانه کشوربالغ بر 3 هزار و 600 دلار است که این نرخ در مناطق روستایی بخش کشاورزی معادل یک سوم درآمد سرانه کشوراست ضمن اینکه براساس رابطه مبادله اقتصادی در سالجاری قدرت خرید در بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت 5 درصد کاهش یافته است به نحویکه قدرت خرید از100 درصد سال گذشته به 95 درصد تقلیل یافته است.

رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، بیان کرد: میانگین عملکرد محصولات کشاورزی درآغازبرنامه چهارم توسعه در سال 84 بالغ بر 103 درصد، در سال گذشته 102 درصد و در سالجاری معادل 103 درصد بوده است.

وی افزود: درابتدای برنامه چهارم توسعه در تولید محصولات زراعی بالغ بر104 درصد رشد محقق شده به طوریکه معادل 4 درصد افزایش در تحقق برنامه ایجاد شده و در سال گذشته و سالجاری تولید این محصولات بر اساس شاخصهای برنامه به ترتیب بالغ بر 103 و 105 درصد رشد را محقق کرده است.

صمدی تصریح کرد: در مدت سه سال گذشته همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه میزان تولید محصولات باغی دو درصد نسبت به اهداف برنامه عقب بوده که در سال گذشته معادل 97 درصد و در سالجاری معادل 98 درصد از اهداف برنامه دررابطه با این محصولات محقق شده است.

وی اظهارداشت: درتولید محصولات دامی در سال اول اجرای برنامه 100 درصد اهداف مورد نظر محقق شده و در سالجاری نیز بالغ بر 99.8 درصد از اهداف تحقق یافته ضمن اینکه تولیدات آبزیان امسال 103 درصد اهداف برنامه را محقق کرده است.

وجود 6 میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی

رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه در بخش کشاورزی 6 میلیون بهره بردار وجود دارد، افزود: با احتساب خانوارهای بهره برداران میزان ساکنین روستایی به 23 میلیون نفر بالغ می شود که عمده درآمد آنها از طریق بخش کشاورزی تامین می شود.

وی با اشاره به رشد 7 درصدی بخش کشاورزی در سالهای 84 و 85، اظهارداشت: رشد بخش کشاورزی در طول این سالها 0.5 درصد فراتراز هدف برنامه چهارم توسعه بوده است.

ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان در آینده نزدیک

صمدی در رابطه با ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان جهت حمایت از کشاورزان، تصریح کرد: بر اساس ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه تشکیل این صندوق به عنوان ابزاری حمایتی مورد نظر قرار گرفت که در حال حاضر پیش نویس اساسنامه آن به هیئت دولت ارسال شده که در انتظار تصویب و ابلاغ به سر می برد.

وی با اشاره به عدم تعادل در درآمد کشاورزان، افزود: علاوه بر صندوق تثبیت درآمد کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با لحاظ کردن شاخص تورم، صندوق بیمه محصولات، صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری که در حال حاضر در بسیاری از استانها فراگیر شده و بورس کالای کشاورزی از جمله ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی است.

افزایش 200 کیلوگرمی سرانه تولید محصولات کشاورزی

رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه حمایت از بخش کشاورزی اثرات خود را به صورت افزایشی در اقتصاد می گذارد، گفت: خروجی بخش کشاورزی به صنایع تکمیلی و تبدیلی وارد می شود؛ لذا هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد کشاورزی دارای ابعاد گسترده ای است.

وی اعلام کرد: ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی درمقطع سه سال به بیش از95 درصد افزایش یافته ضمن اینکه در راستای تامین امنیت غذایی محصولات با 18 میلیون تن افزایش تولید ضمن پاسخگویی به رشد جمعیت کشور حدود 200 کیلوگرم سرانه تولید افزایش یافته است.

صمدی با اشاره به افزایش حدود 2 میلیون تنی محصولات دامی و افزایش حدود 175 هزار تنی محصولات آبزی، میزان افزایش تولید محصولات حیوانی را حدود 25 کیلیوگرم اعلام کرد و افزود: میزان پروتئین گندم از 10 درصد به 12 درصد رسیده ضمن اینکه مبارزه بیولوژیک محصولات نباتی در سطح حدود 130 هزار هکتار افزایش یافته است.

تدوین استراتژی بخش زراعت در سالجاری

وی اعلام کرد: استراتژی زیر بخش زراعت با همکاری معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در سالجاری تدوین شده که بر اساس این الگو 11 محصول زراعی دارای استراتژیک در بخش کشاورزی می شوند که در راستای تحقق این امر کمیته راهبردی این استراتژی روز گذشته مورد تصویب قرار گرفته است.

رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، افزود: استراتژی سایرزیر بخشهای کشاورزی تا انتهای سال آینده به عنوان سند محوری درمعرض افکارعمومی داخلی و خارجی قرارمی گیرد.