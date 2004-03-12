در مورد كشتي ها اطلاعي به ما نرسيده است، اميدوارم بالاخره سلاحهاي كشتار جمعي در عراق پيدا شود

وي امروز در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر" نسبت به خبر منتشره در رابطه با حمل محموله هاي سلاحهاي كشتار جمعي به شهر هاي جنوبي اين كشور ابراز بي اطلاعي كرد. ولف گفت: هيچ خبري در اين زمينه به دست اين بخش از نيروهاي ائتلاف نرسيده است .

وي در پايان يادآور شد هنوز سلاحهاي كشتار جمعي رژيم سابق عراق يافت نشده است، اما اين نيروها اميدوارند اين سلاحها را روزي بيابند.

گفتني است يك عضو شوراي انتقالي عراق كه خواست نامش فاش نشود اعلام كرده است كه طي روزهاي اخير و در بحبوحه تحولات مربوط به انفجارهاي كربلا و جنجال تبليغاتي امضاي قانون اساسي موقت عراق ، نيروهاي آمريكايي اقدام به پياده نمودن يك محموله بزرگ از قطعات مربوط به موشك هاي دوربرد و سلاح هاي كشتار جمعي در محدوده سواحل جنوبي اين كشور نموده اند .