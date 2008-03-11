مشاور رسمی در دوره آموزش عمومی وجود ندارد

رضا امانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مشاور تحصیلی در آموزش و پرورش فقط در مدارس متوسطه وجود دارد و در صدد احیاء این نقش در مدارس راهنمایی و ابتدایی هستیم.

وی افزود: مدارس ابتدایی و راهنمایی می توانند از محل مشارکتهای مردمی و انجمن اولیا و مربیان می توانند مشاوران متخصص و متعهد را به کار گیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: به منظور حل مشکلات دانش آموزان و ارتقا توانمندیهای مدیران، مشاوران، معلمان و مربیان کارگهاههای کاربردی توسط کارشناس مشاوره در مناطق شهرستانهای استان تهران برگزار شده است.

امانی بیان داشت: باید به نحوی مهارتهای زندگی به دانش آموزان آموزش داده شود که در آینده در زندگی بکار گیرند و بهره لازم را ببرند.

معاون آموزش عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: بیشترین مشکلات دانش آموزان در مراجعه به مشاوره در مدارس مشکل دانش آموز با خانواده، مشکل دانش آموز در ارتباط با کادر مدرسه، مشکل در ارتباط با گروه هم سن و سالان و دوستان و در برخی موارد مشکل اخلاقی با جنس مخالف است.

وی یادآور شد: در مجموع عمده ترین مشکلات دانش آموزان مراجعه کننده به مشاوره مشکلات در حوزه خانواده است و باید با تقویت و آموزش خانواده این مشکلات کاهش یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش عمومی مقاطع ابتدایی و راهنمایی بیشترین آمار مراجعه کنندگان مربوط به دختران است.