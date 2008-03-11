مردم پرشور در انتخابات 24 اسفند شرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: پس از انقلاب پرفروغ اسلامی در ایران، انتخابات سراسری از شکل نمایشی و فرمایشی رژیم منحط گذشته به مظهر واقعی وتجسم عینی اراده و خواست عمومی ملت تبدیل شد و براستی آحاد ملت همیشه در صحنه وهوشمند ایرانی با تمامی وجود و علیرغم تبلیغات منفی رسانه های بیگانه، هر رای خود را به صورت ملموس در سرنوشت آتی کشور تاثیر گذار ونقش آفرین دیدند.

چنین بود که از جنگ تا تحریم های اقتصادی و سیاسی و انواع دیگر تهدیدهای آشکار و پنهان علیه مردم نه تنها نتوانست در غیرت وشجاعت مردم در حفاظت از نظام و دستاودرهای آن تاثیری بنهد بلکه باعث شد تا دشمن شناسی و استقلال خواهی ملت روز افزون شده و مردم مصمم تر در دفاع از انقلاب و ارکان شکل یافته نظام به صحنه آمده و آنان که معتقدانه تر به پیشبرد این مسیر بودند را در راس امور حکومتی انتخاب نمایند.

تجربه سی ساله مردم در انتخابات مختلف به خوبی به آنان ثابت کرده است که حضور هر چه پرشور تر در صحنه و انتخاب هر چه آگاهانه تر باعث می شود تا علاوه بر یاس دشمن، پیشرفت های مادی و معنی و رشد آبادانی بیشتری نصیب ملت ایران نیز گردد و بالعکس هر گاه که انتخاب مردم اندکی از این ویژگی ها فاصله گرفته نه تنها منجر به پدید آمدن تنش های سیاسی و روانی در جامعه شده و ارزش ها و آرمان ها تحت الشعاع واقع شده است که حتی در پیشرفت های مادی نیز توفیقی حاصل نشده است.

چنین است که تعهد، دلسوزی، عدم وابستگی به غرب، مردمداری، امانتداری، صداقت انقلابی و ارزشی بودن و ... از جمله ویژگی هایی است که مورد توجه واقع شده و بایستی بیش از پیش مطمح نظر قرار گیرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علاوه بر دعوت ازمردم همیشه در صحنه ایران اسلامی به حضور پرشکوه و دشمن شناسانه در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی اطمینان دارد که انتخاب اصلح و شایسته آنان در تعیین وکلای منتخب خانه ملت بار دیگر یاس و ناامیدی دشمنان را پدید خواهد آورد. بی شک خدمت به مردم واحیای هر چه بیشتر ارزش ها و مقابله با ترفندهای دشمنان از جمله اولویت های کاری مجلس آینده خواهد بود.