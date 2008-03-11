افتتاح بانک فیبروبلاست آلوژنیک انسانی/ تهیه مونومر اختصاصی برای کشت آلواسکین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی امروز در مراسم معرفی آلواسکین به عنوان دستاورد محققان ایرانی برای درمان سوختگی و افتتاح این بانک در بیمارستان شهدای تجریش، افزود: این پروژه ملی برای درمان بیماران سوختگی راه جدیدی را باز کرده و یکی از معضلات عرصه سلامت را رفع کرده است.

وی با اشاره به افزایش آمار میزان سوختگی ها در دو ماه پایانی سال، گفت: این آمار به دلیل استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال افزایش می یابد.

زالی مشکل اصلی بیمارانی که دچار سوختگی می شوند را عفونت اولیه و اختلالات آب و الکترولیت در بدن این بیماران دانست و افزود: بیماران سوختگی به دلیل عفونت و این اختلال دچار این مشکل می شوند و میزان مرگ و میر آنها در این زمان بیش از زمانهای دیگر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به خصوصیات آلواسکین در مقایسه با سایر روشهای درمانی استفاده از فیبروبلاست در درمان سوختگی گفت: این درمان برای سوختگی های عمیق کاربرد دارد و بیشترین سازگاری را نیز با پوست طبیعی داشته است و در زمان منطقی جلوی بروز عفونت را می گیرد.

وی یادآور شد: سلول فیبروبلاست که در این پروژه تحقیقاتی مورد توجه قرار گرفته است یکی از پر تراکم ترین بافت های همبندی انسان است که یکی از سلولهای تأثیر گذار در بدن انسان محسوب می شود.

زالی با اشاره به فعالیت های مشابه ای که در کشور در زمینه استحصال فیبروبلاست برای درمانهای اسکار، زخم، سالک و سوختگی های خفیف انجام گرفته است، گفت: هم اکنون در دنیا نیز در دانشگاههای لوزان و توکیو نیز کارهایی در این زمینه انجام گرفته است که محققان مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آخرین یافته ها در این زمینه را رصد کرده اند.

وی یکی از چالشهای مورد نیاز برای کشت سلولی را تهیه مونومر مخصوص برای اینکار دانست و گفت: خوشبختانه محققان پژوهشگاه پلیمر کشور توانستند به مونومر کانفلنت مخصوص برای برای کشت سلولهای مورد نیاز آلواسکین دست پیدا کنند و در حال حاضر در این زمینه به خودکفایی برسیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ابراز خرسندی از عزت نفس دانشمندان ایرانی در دستیابی به تحقیقات پیشرو در عرصه خدمات درمانی، یادآور شد: در سال آینده خبرهای خوشی در زمینه مهندسی بافت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارائه خواهد شد.