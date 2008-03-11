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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۱

بان کی مون خواستار توقف شهرک سازی رژیم اسرائیل شد

بان کی مون خواستار توقف شهرک سازی رژیم اسرائیل شد

دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، بان کی مون گفت: تصمیم اسرائیل برای ساخت صدها خانه جدید در کرانه باختری انتقادهای جهانی را در پی داشته و از اسرائیل می خواهیم تا این طرح را کنار بگذارد.

وی گفت که انجام تعهدات مربوط به نقشه راه از سوی هر دو طرف اقدامی مهم است. 

سخنگوی بان به نقل از وی گفت: دبیر کل از اسرائیل درخواست می کند تا توسعه شهرک سازی را متوقف کند و به تعهدات خود بر اساس نقشه راه پایبند باشد.

"میشل مونتاس" گفت: توسعه شهرکها که از سوی فلسطینی ها محکوم شده و ضربه دیگری به روند صلحی است که آمریکا میانجی آن است.

روز یکشنبه رژیم صهیونیستی از طرح خود برای توسعه شهرک سازی در کرانه باختری و در شهر بیت المقدس خبر داد.

بان کی مون اعلام کرده است که هرگونه شهرک سازی بر خلاف تعهدات اسرائیل در نقشه راه و بر خلاف قوانین بین المللی است.

کد مطلب 652868

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