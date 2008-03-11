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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۲

بازار مرغ تهران با عرضه گوشت ارزان کنترل می شود

بازار مرغ تهران با عرضه گوشت ارزان کنترل می شود

معاون برنامه ریزی استانداری تهران از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: بازار مرغ تهران با عرضه گوشت ارزان کنترل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی استانداری تهران، وحید کیارشی گفت: در پی دستور استاندار تهران مبنی بر ضرورت رفع نگرانی مردم از افزایش قیمت مرغ در بازار شب عید حوزه برنامه ریزی استانداری با تشکیل کمیته ویژه ای مرکب از نمایندگان اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، اتحادیه تامین کنندگان مرغ، مجمع امور صنفی، شرکت پشتیبانی دام، دامپزشکی و جهاد کشاورزی ضمن بررسی موضوع با عرضه میانگین 1100 تن گوشت مرغ قیمتها را کنترل می کند.

معاون استاندار تهران میانگین مصرف روزانه مرغ تهران را 800 تن اعلام کرد و افزود: در طول هفته اخیر با عرضه 400 تن گوشت منجمد و 700 تن گوشت مرغ گرم در روز قیمت مرغ منجمد از 1800 به 1650 تومان با توزیع نامحدود و مرغ گرم به قرار کیلویی 2000 تومان زمینه نظارت بر بازار فراهم شده است.

وی خاطر نشان کرد: قیمت مصوب کمیته به نهادهای دولتی، خصوصی و دست اندرکاران ابلاغ شده است و آنان موظفند کنترل شدید بر بازار را پیگیر باشند.

کیارشی با اشاره به عرضه بیش از تقاضای مرغ در سطح تهران و کنترل و نظارت مناسب بر واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی اظهار امیدواری کرد که قیمت بازار مرغ به قیمت تعیین شده برسد.

اداره کل تعزیرات حکومتی نیز مکلف شد بر کشتارگاه ها و میادین عرضه اصلی و عمده فروش مرغ نظارت کامل داشته و با هر گونه تخلف در فروش عمده مرغ برخورد نماید.

براساس این گزارش سازمان بازرگانی استان و اتحادیه اصناف و مجمع امور صنفی نیز بر واحدهای خرده فروشی نظارت داشته تا مرغ با قیمت تعیین شده به دست مصرف کننده برسد.

کد مطلب 652870

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