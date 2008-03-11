قانون خدمات کشوری از سال جدید در ادارات اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، منصور میر مرادی پیش از ظهر امروز در کارگاه یک روزه مدیریت تحول و آموزش در سازمانها در مرکز آموزش و پژوهش استانداری در اراک افزود: این قانون دارای 128 ماده، 106 تبصره است که 44 ماده آن شامل دستورالعمل ها و 16 ماده آن شامل تعاریف است.

میر مرادی با اشاره به اینکه در زمینه حقوق و مزایا هنوز دستورالعمل نیامده است، خاطر نشان کرد: اجرای درست آن نیازمند دقت و مطالعه است و در این زمینه دفتر منابع انسانی استانداری آماده پاسخ گویی به سوالات دست اندرکاران است.

وی با اشاره به اینکه هر مورد و اشکال را کارکنان و دست اندرکاران در ادارات می توانند به استانداری ارسال کنند، عنوان کرد: آموزش و پژوهش در ادارت از اهمیت به سزایی برخوردار است و با کاربردی کردن پژوهش ها می تواند بخشی از چالشها را برطرف کند.

میر مرادی آموزش را برای به روز کردن اطلاعات و کیفی کردن کارکرد کارکنان دستگاهها را از دیگر اولویتهای توسعه منابع انسانی خواند و گفت: اکنون عامل توسعه از مواد اولیه و منابع مادی به سمت محور قرار گرفتن منابع انسانی سوق یافته و عامل توسعه انسان است.

وی خاطر نشان کرد: آموزش کارکنان دستگاهها و سازمانها باید مطابق با کار و فعالیت آنان و در جهت ارتقاء سطح کارکرد کارکنان دولت باشد.

معاون استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه توجه به کارکنان از سوی مدیریت و معاونان ضروری است، اظهارداشت: توجه به کارکنان دولت، تنها به توجهات مادی ختم نمی شود بلکه مدیران باید به کارکنان خود اجازه اظهار نظر داده و زمینه های خلاقیت آنان را فراهم آورند.

در این جلسه معاونان اجرایی ادارات و دستگاههای استان مرکزی طی کارگاه یک روزه با روش ها و مسائل مختلف استفاده بهتر از منابع انسانی آشنا شدند.