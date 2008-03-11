معاونان وزیر نفت تغییر نمی کنند / ایران واندونزی سرمایه گذاری متقابل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رای مثبت چین به قطعنامه سوم شورای امنیت هیچ ارتباطی به قرارداد این کشور با ایران در طرحهای صنعت نفت این کشور ندارد، افزود: با وود صدور این قطعنامه، چینی ها موضعی مبنی بر منتفی شدن قرارداد خود در طرحهای ال. ان. جی پارس شمالی اتخاذ نکرده اند، اگر چه آمریکا می کوشد تا افکار عمومی جهان را به سمتی که منافع خود را در آن می بیند، سوق دهد.

سرپرست مدیریت منابع انسانی و پژوهشی وزارت نفت با تاکید بر اینکه قرارداد چین و ایران در بخش طرحهای ال. ان. جی در پارس شمالی و صدور قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، موضوع های جدا از هم هستند، تصریح کرد: چینی ها همچنان به سرمایه گذاری در ایران و مشارکت در طرحهای صنعت نفت این کشور اصرار دارند.

وی با بیان اینکه این ایران است که در مجامع بین المللی تصمیم می گیرد که اگر کشوری منافع جمهوری اسلامی را در نظر نگیرد، چه برخوردی با آن داشته باشد، اظهار داشت: تاکنون هیچ نشانه ای دال بر این که چینی ها اظهار کرده باشند که در قراردادها و یا تفاهم های خود با ایران، کار را با تعمق پیش ببرند، مشاهده نشده است.

کردان در بخش دیگری از سخنانش به اندونزی و همکاری های این کشور با ایران در زمینه اجرای طرحهای نفت و گاز اشاره کرد و افزود: اندونزی با 200 میلیون نفر جمعیت، یکی از کشورهای مهم جهان اسلام به شمار می آید که با عضویت در سازمان کشورهای اسلامی و کشورهای گروه 8، از جایگاه مناسبی در صحنه بین الملل و جهان اسلام برخوردار است.

قائم مقام وزیر نفت اظهار داشت: در دو سال گذشته گفتگوهای متعددی با مقامات این کشور برای سرمایه گذاری متقابل صورت گرفته است.

به گفته وی، احداث پالایشگاه در اندونزی به وسیله متخصصان ایرانی و ساخت پالایشگاه در بندر عباس در قالب مشارکت با نیروهای این کشور (اندونزی) محورهای اصلی این گفتگوها در دو سال گذشته بوده است.

کردان خاطر نشان کرد: هم اکنون کارشناسی و تفاهم های مربوط به این موارد انجام و پیش بینی های لازم نیز در آنها لحاظ شده است.

وی گفت: به واسطه تفاهم های به عمل آمده قراردادی که میان این دو کشور منعقد می شود، بر اساس نرخهایی خواهد بود که امور بین الملل وزارت نفت ماهانه اعلام و به همه جای دنیا اعلام می کند و اندونزی نیز در چارچوب همین نرخ قرارداد سرمایه گذاری امضا خواهد کرد.

قائم مقام وزارت نفت در مورد مشارکت این کشور برای ساخت پالایشگاه در ایران نیز، گفت: در صنعت نفت، مطابق با نرخ بازار بین المللی، استانداردهایی تعریف شده است که بر اساس نرخ بازار فروش میعانات گازی بتوان مواد اولیه را به این کشور تحویل داد.

کردان با تاکید بر اینکه نصب و انتصاب در هر سازمان و دستگاهی یک امر طبیعی است، گفت: در وزارت نفت هیچ تغییری در سطح معاونان وزارتخانه وجود ندارد.

وی افزود: صنعت نفت، صنعت بزرگی در کشور است و نصب و انتصاب در آن یک امر طبیعی است و موضوع تازه ای به شمار نمی آید.

وی به فضای ایجاد شده در رسانه های خبری اشاره کرد و افزود: این فضا مبنی بر اینکه در وزارت نفت تغییراتی در شرف انجام است به هیچ وجه صحت ندارد.