اشتغال فارغ التحصیلان رشته مهندسی معدن به عنوان سرباز وظیفه در معادن

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مسعود سمیعی نژاد امروز در ششمین کنفرانس مهندسی معدن با بیان اینکه این طرح مراحل اجرایی را طی می کند، افزود: اجرایی شدن این طرح باعث اشتغال 40 درصد از فارغ التحصیلان این رشته می شود. این طرح در نهایت باعث دانایی محوری در بخش معدن به ویژه در مناطق دور افتاده می شود.

وی با بیان اینکه قانون معدن از سال 77 تاکنون مورد بازبینی قرار نگرفته است و در حال حاضر با پیگیریهای وزیر در حال بازنگری آن هستیم، ادامه داد: به منظور بازسازی، نوسازی و بالا بردن راندمان کار در بخش معادن کار کارگروهی با حضور اساتید دانشگاه ایجاد شده است تا راهکارهای مناسب ایجاد شود.

سمیعی نژاد با بیان اینکه در بخش فرآوری معدنی بسیار ضعیف عمل شده است، اظهار داشت: در حال حاضر با استانداردهای جهانی در فرآوری معادن فاصله زیادی داریم.

معاون معدنی وزیر صنایع و معادن رشد بخش معدن را خوب توصیف کرد و افزود: 30 درصد رشد اقتصادی کشور مربوط به بخش معدن است که این نشان می دهد که سیاستگذاریهای انجام شده در وزارت صنایع و معادن توانسته اعتماد جامعه را جلب کند.