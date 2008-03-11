افزایش شدید سطح حملات مسلحانه در افغانستان در سال 2007

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد که سال گذشته متوسط حوادث تروریستی یا آشوبگرایانه در هر ماه 566 مورد و این رقم در مقایسه با سال 2006 ، 425 مورد در هر ماه بوده است.

بر اساس این گزارش،از هشت هزار تلفات مربوط به درگیری در سال 2007، بیش از هزار و 500 مورد،غیرنظامی بوده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود افزود: در سال 2007 تغییراتی در تاکتیکهای آشوبگران وجود داشته به گونه ای که آنها بر حملات نامتقارن در مقیاس کوچک علیه ارتش افغانستان و در برخی موارد علیه غیرنظامیان متمرکز بوده اند.

بان تصریح کرد: این تاکتیکها شامل استفاده از تجهیزات منفجره اصلاح شده، حملات انتحاری، ترور و ربودن بوده است.

به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد، سال گذشته 160 مورد حملات انتحاری به همراه 68 حمله خنثی شده ، گزارش شده در حالی که این رقم در سال 2006 ، 123 حمله انتحاری و 17 حمله ناموفق بوده است.

چندی پیش، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) درگزارشی اعلام کرد که نیروهای این سازمان درحال حاضر از 59 بخش جنوبی افغانستان فقط کنترل پنج بخش آن را در دست دارند و بقیه این مناطق تحت کنترل طالبان است.