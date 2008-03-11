به گزارش خبرنگار مهر در جلسه امروز شورا، لایحه" تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران" مورد بررسی قرار گرفت و 8 ماده این لایحه به تصویب اعضا رسید تا بدین ترتیب نرخ کرایه تاکسی های سال 87 پیش از پایان سال جاری مصوب شود.

در این لایحه تاکید شده است که نرخ های تعیین شده برای تاکسی با حداکثر ظرفیت 4 نفر به استثنای ون است و همچنین شهرداری تهران موظف است نسبت به اطلاع رسانی همگانی و آگاهی شهروندان در خصوص نرخ های مصوب اقدام کند و راهکارهای لازم را جهت سهولت انجام بازرسی و نظارت توسط مردم و تسریع در رسیدگی به شکایات فراهم کند.

همچنین نرخ کرایه تاکسی های خطوط و ون ها باید در تابلوهایی در مبدا و مقصد و در داخل خودروها درج و در معرض دید مسافران قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه نرخ های تعیین شده برای تاکسی ها در سال 87، مربوط به کلیه تاکسی های شهر تهران اعم از تاکسی های تاکسیرانی و بخش خصوصی است و کلیه تاکسی ها موظف به رعایت این نرخ ها هستند.

نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی این لایحه گفت: استفاده از تاکسی ون در فرودگاه صحیح نیست و از ون ها فقط باید در خطوط استفاده شود و اگر هم خانواده ای جمعیت بیش از 4 نفر داشت چند تاکسی بگیرد.

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر نیز گفت: ون ها نباید به صورت سرویس شرکت ها و ادارات فعالیت کنند و تنها مجاز هستند جهت مدارس سرویس باشند.

مرتضی طلایی نیز خواستار استفاده رانندگان تاکسی از لباس های متحد الشکل شد و افزود: رانندگان تاکسی باید کد و شماره مخصوص داشته باشند و مکانیزمی مشخص جهت اطلاع رسانی نرخ صحیح تاکسی ها تعریف شود.