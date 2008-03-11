آگاه سازی جامعه وقوع جرائم را کاهش می دهد

سرگرد صفی نتاج در گفتگو با مهر اظهار داشت: یکی از راههای پیشگیری از وقوع انواع جرائم و آسیب های اجتماعی افزایش آگاهی های عمومی در زمینه های دانش انتظامی است.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی در این راستا با رویکرد جامعه محوری خود همه عناصر و اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش آموزش همگانی قرار داده است.

وی با اشاره به برگزاری سه هزارو 469 نشست آگاه سازی و پیشگیری از معضلات و آسیبهای اجتماعی در سال جاری در جوامع هدف از جمله مدارس، دانشگاهها و اولیاء و مربیان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 436 هزار و 56 نفر تحت آموزش های همگانی پلیس قرار گرفته اند.

وی از برپایی 562 نمایشگاه اطلاع رسانی و آگاه سازی در سطح استان خبرداد و گفت: در این نمایشگاهها معضلات و آسیب های اجتماعی و راهکارهای لازم جهت پیشگیری از جرایم به تصویر کشیده شده است.

نتاج در ادامه گفت: نصب 409 بنر آموزشی و هشدارهای پلیسی در سطح معابر کرمان و شهرستانها و توزیع بیش از 450 هزار برگ بروشور حاوی توصیه های اجتماعی از دیگر اقدامات آگاه سازی این فرماندهی است.

وی یادآور شد: آگاه سازی جامعه یکی از راههای مهم پیشگیری و کاهش وقوع انواع جرایم در جامعه است که باید در خانواده ها جدی گرفته شود.