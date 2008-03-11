حضور 23 کشور خارجی در سیزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر مدیر برگزاری سیزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی امروز در یک نشست خبری با بیان این مطلب گفت: بر اساس آمار روز گذشته ثبت نام 700 شرکت داخلی و 450 شرکت خارجی در نمایشگاه سیزدهم مسجل شده است.

محسن آقاجانی یاد آور شد: تاکنون به طور تقریبی حضور 23 کشور خارجی از جمله فرانسه، روسیه، آلمان، نروژ، ژاپن، چین، امارات، سوئیس، اتریش، اوکراین، اسپانیا، بلژیک، لهستان، رومانی، کره جنوبی، هلند، بلاروس، هندوستان و هنگ کنگ در این نمایشگاه قطعی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 95 درصد از ظرفیت سالن های نمایشگاه تکمیل شده است، خاطر نشان کرد: تا زمانیکه سالن های نمایشگاه گنجایش داشته باشند ثبت نام از علاقمندان ادامه می یابد.

وی برگزاری نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی را تجلی گاه توانمندی صنعت نفت و عرصه ای برای حضور شرکتهای مطرح داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه به مدت 5 روز برگزار می شود و افتتاح آن نیز 28 فروردین ماه سال 87 خواهد بود.

به گفته وی کشورهای آلمان با 75 شرکت و انگلیس با 25 شرکت بیشترین میزان حضور شرکتهای اروپایی در نمایشگاه سیزدهم را به خود اختصاص داده اند.