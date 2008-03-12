اقلیم استان مرکزی مستعد رویش گونه های مختلف گیاهی است

عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اکثر این گیاهان شامل گونه های گیاهی کشور است و علاوه بر وجود بیش از 28 گونه مرتعی مهم، انواع گیاهان شورپسند و شورروی ، قره داغ ، انواع اسفناج های وحشی ، جارو ، درمنه و خارشتر درسطح بیابان های استان وجود دارد.

مظفری افزود: در گیاهان جنگلی نیز بلوط ،سماق گلابی، کیکم ، بادامچه ، بنه ، زالزالک ، داغنه ، انجیر ،تنگرس ، ارژن ،نسترن وحشی، زرشک و داغداغان در اولویت و گستردگی قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت اجرای طرح های آبخیزداری گفت: هم اینک در سطح سه میلیون و 500 هزار هکتار مطالعات پا به اجرای طرح های آِبخیزداری صورت گرفته است که از سطح استان بیشتر است که علت این موضوع اجرای طرح های آبخیزداری دراستان های همجوار بوده است.

وی تصریح کرد: از مجموع این میزان مطالعه در سطح 855 هزار هکتار مطالعات اجرایی، 583 هزار هکتار مطالعات توجیهی صورت گرفته و در سطح 624 هزار هکتار نیز عملیات اجرایی آغاز شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی در ادامه با اشاره به اهداف پیش بینی شده برنامه چهارم توسعه در بخش های آبخیزداری ، جنگل و مرتع و بیابان زدایی در استان گفت: اجرای 84 هزار و 500 طرح های آبخیزداری، 215هزار هکتار برنامه جنگل کاری و مرتع و 26 هزار هکتار طرح بیابان زدایی پیش بینی شده است که برای اجرای آن 94 میلیارد و 940 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

مظفری گفت: تا پایان امسال 43هزارو 500 هکتار طرح آبخیزداری ، 119 هزار هکتار برنامه جنگل کاری ومرتع داری و 13هزار و 816 هکتار برنامه بیابان زدایی پیش بینی شده بود که در سال اول برنامه در بخش آبخیزداری 51درصد ، سال دوم 70درصد و سال سوم 59 درصد ، در برنامه جنگل کاری و مرتع داری در سال اول 18 درصد، سال دوم 28 درصد و سال سوم 16درصد و دربرنامه بیابان زدایی نیز در سال اول 22درصد ، سال دوم 26درصد وسال سوم نیز 48 درصد برنامه محقق شده است.