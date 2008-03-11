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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۶

سه کاندیدای دیگر به جمع انصرافی های انتخابات لرستان پیوستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان از انصراف سه کاندیدای دیگر انتخابات مجلس در لرستان خبر داد.

علی چراغیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: از این تعداد دو کاندیدا مربوط به حوزه انتخابیه خرم آباد و یک کاندیدا مربوط به حوزه انتخابیه سلسله و دلفان هستند که انصراف خود را از حضور در صحنه انتخابات اعلام کرده و از گردونه رقابت انتخاباتی کنار رفتند.

وی خاطرنشان کرد: "محمود رضا حسنوند" و "محمد بیرانوند" از حوزه انتخابیه خرم آباد و "محمد کولیوند" از حوزه انتخابیه سلسله و دلفان اسامی کاندیداهای انصرافی هستند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان در ادامه با اشاره به اینکه با انصراف این دو کاندیدا تعداد نامزدهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه خرم آباد به 27 نفر رسید، یادآور شد: با انصراف این سه نفر در حال حاضر 98 نامزد انتخاباتی برای کسب 9 کرسی مجلس در لرستان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 652898

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