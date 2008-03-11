15 دستگاه پست‌ 63 کیلو ولت برق در زنجان در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ناصراسکندری بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: این تعداد طرح با سرمایه‌گذاری بیش از دوهزار و 70 میلیارد ریال اجرایی می شود.

وی در ادامه یادآورشد: امسال برای واگذاری سه‌ هزار مگاوات برق در استان زنجان موافقت اصولی صادر شده است.

اسکندری تاکید کرد: رشد سالانه بیش‌ از 10 درصد مصرف برق صنعتی نشانه سرمایه‌گذاری جدی در این منطقه استان زنجان است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان افزود: متقاضیان یک‌ هزار و 400 مگاوات برق در انتظار بهره‌مندی از این انرژی قراردارند.

اسکندری همچنین با اشاره به مصوبات هیئت دولت در خصوص احداث چهار نیروگاه جدید برق استان زنجان افزود: سرریز صنایع از استانهای مختلف به ‌زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی و وجود زیرساختهای مناسب ‌استان زنجان، احداث هرچه سریع این نیروگاهها را ضروری می‌کند.

وی با عنوان اینکه 67 درصد برق مصرفی دراستان زنجان در جهت ارزش‌ افزوده مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: 52 درصد برق مصرفی این استان در بخش صنعت و 15 درصد در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

اسکندری افزود: میانگین مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی کشور 44 درصد است.

به گفته اسکندری هم اکنون 20 درصد برق مصرفی استان زنجان را مصارف خانگی تشکیل می دهد که رقم در میانگین کشوری بیش ‌از 30 درصد است.