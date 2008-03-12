درمنش درباره اکران تازه‌ترین فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: "هم اکنون منتظر گرفتن پروانه نمایش فیلم هستیم و بعد از گرفتن مجوز در اولین فرصت آن را اکران می‌کنیم. "ماه‌وش" قابلیت‌هایی برای جذب مخاطب دارد، به همین دلیل زمان نمایش آن برای ما زیاد مهم نیست و پیش‌بینی می‌کنم فیلم با فروش قابل قبول مواجه شود."

این فیلمساز درباره فعالیت‌های جدید خود در عرصه سینما نیز گفت: "تا زمانی که تکلیف "ماه‌وش" مشخص نشود کار جدیدی را آغاز نخواهم کرد. البته با توجه به فضای جریان فیلمسازی در سینمای ایران، در شرایط فعلی بهترین کار فیلم نساختن است."

"ماه‌وش" داستان زنی به نام مهوش است که ستاره سینمای قبل از انقلاب بوده و پس از سال‌ها فرار و دوری از کشور به ایران بازمی‌گردد. نسرین مقانلو، هوشنگ توکلی، محمدرضا داود‌نژاد، مجید مشیری، محبوبه بیات، آرزو افشار و آزاده ریاضی دراین فیلم بازی کرده‌اند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: داود امیری، صدابردار: محمد شیوندی، تدوین: محمد امامی، طراح چهره‌پردازی: مهری شیرازی، موسیقی: سعید شبانی، مدیر صداگذاری: علیرضا حسینی، طراح صحنه و لباس: آذر شبانی، مدیر تولید: مصطفی الماسی، جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان و تهیه‌کننده: محمد درمنش.

"ماه‌وش" چهارمین ساخته درمنش پس از "دوشیزه"، "هیام"، "کاندیداتور" و فیلمی اجتماعی است که بر اساس فیلمنامه محمدمهدی گمینی جلو دوربین رفته است. این فیلم محصول آیت فیلم است.